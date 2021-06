Coronavaccin Moderna ook effectief tegen delta-variant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het coronavaccin van Moderna is ook effectief tegen de delta-variant die voor het eerst in India de kop opstak. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut dinsdagmiddag. Uit een nieuwe studie blijkt dat het coronavaccin van Moderna werkt tegen alle varianten van het coronavirus, inclusief de delta-variant. De laatste weken is het vooral de delta-variant die over ter wereld oprukt. In het Verenigd Koninkrijk was dit reden voor Londen om versoepelingen tijdelijk uit te stellen. Moderna heeft er veel vertrouwen in dat het vaccin ook werkzaam zal zijn tegen nieuwe varianten die mogelijk in aantocht zijn. De Indiase overheid heeft inmiddels een noodvergunning afgegeven zodat Moderna zijn coronavaccin kan leveren. Eerder deze maand bleek al dat ook het vaccin van Pfizer en BioNTech effectief is tegen de delta-variant. Dat geldt ook voor het vaccin van AstraZeneca, hoewel deze wel iets minder goed lijkt te presteren dan die van Pfizer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

