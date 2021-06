Amerikaanse huizenprijzen stijgen door

(ABM FN-Dow Jones) Huizenprijzen in de grootste stedelijke regio's van de Verenigde Staten zijn in april opnieuw hard gestegen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van Standard & Poor's Case-Shiller.

De huizenprijzen in de tien grootste regio's stegen op jaarbasis met 14,4 procent. Dat was een toename van 12,9 procent in maart.

Op maandbasis was er sprake van een toename met 1,9 procent. Een maand eerder was er op maandbasis een plus van 2,0 procent.

In de twintig grootste regio's was de stijging in april op jaarbasis nog iets sterker, namelijk 14,9 procent, tegenover een plus van 13,4 procent in maart. Op maandbasis was er een prijsstijging van 2,1 procent.