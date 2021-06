Amerikaanse banken verhogen dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Met het doorstaan van de stresstest van de Federal Reserve en het opheffen van de dividendbeperkingen door de centrale bank, gaan de grote Amerikaanse banken hun dividend weer verhogen. Dit maakten banken als JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley maandagavond bekend. Morgan Stanley is het meest royaal, met een verdubbeling van het kwartaaldividend van 0,35 dollar naar 0,70 dollar per aandeel. De zakenbank kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 12 miljard dollar met een looptijd van één jaar. Ook Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Bank of America kondigden maandag dividendverhogingen aan, maar die waren veelal minder groot dan die van Morgan Stanley. Citigroup handhaafde het huidige dividend op ten minste 0,51 dollar per aandeel, maar liet wel de deur open om het dividend later te verhogen. De bank kondigde ook geen nieuwe aandeleninkoopprogramma aan, maar zet het huidige programma wel door. Het inkopen van eigen aandelen is "bijzonder aantrekkelijk" als de aandelenkoers lager is dan de boekwaarde minus de immateriële activa, verklaarde Citi. JPMorgan verhoogt zijn kwartaaldividend van 0,90 naar 1,00 dollar en kondigde eind vorige jaar al een aandeleninkoopprogramma aan met een waarde van 30 miljard dollar. Dat inkoopprogramma startte in het eerste kwartaal. De stresstest van de Fed toonde volgens CEO Jamie Dimon “eens te meer aan” dat banken er goed voor staan en extreme situaties het hoofd kunnen bieden, "terwijl zij de bredere economie kunnen blijven ondersteunen". Bank of America gaat zijn dividend verhogen van 0,18 naar 0,21 dollar en kondigde in april al een inkoopprogramma aan van 25 miljard dollar. Goldman Sachs verhoogde het dividend met 0,75 dollar naar 2,00 dollar per aandeel, maar maakte geen aandeleninkoopprogramma bekend. Wells Fargo verdubbelde net als Morgan Stanley het dividend, naar 0,20 dollar per aandeel. Wells Fargo was de enige bank die vorig jaar fors in het dividend sneed, met een verlaging tot 0,10 dollar per aandeel tegenover 0,51 dollar voor de coronapandemie. In de komende vier kwartalen gaat Wells Fargo voor 18 miljard dollar aan eigen aandelen terugkopen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.