Wall Street richting verdeelde opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs lijkt dinsdag verdeeld te openen. Richting de openingsbel noteerden de futures op S&P 500 en Nasdaq kleine minnen na de records van maandag. De Dow Jones lijkt overtuigend in het groen te openen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn er wat zorgen in de markt geslopen over de oprukkende deltavariant van het coronavirus. Hierdoor loopt het aantal besmettingen weer op en maatregelen worden daarom aangescherpt. Dit zou volgens Aslam het mondiale economische herstel kunnen beïnvloeden.

"Dat gezegd hebbende zijn beleggers hun honger naar risicovolle activa nog niet kwijt, ze grijpen elke kans aan om op koopjesjacht te gaan", aldus Aslam.

Ook Daniel Egger, chief investment officer bij St Gotthard Fund Management verwacht dat aandelen verder kunnen stijgen, maar sluit niet uit dat er tijdens de zomerperiode wat meer volatiliteit komt en de aandelenmarkten toch wat terug zullen zakken.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig. Het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau Conference Board verschijnt na de openingsbel op Wall Street. Economen rekenen op een stijging in juni, nadat het vertrouwen vrij stabiel bleef in de afgelopen maanden.

Later deze week volgen twee belangrijke banenrapporten uit de Verenigde Staten. Deze zijn mede bepalend voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,1889. Een vat West Texas Intermediate werd een half procent duurder en noteerde boven de 73 dollar, in afwachting van de OPEC+ vergadering later deze week.

Bedrijfsnieuws

Een federale rechtbank in de VS heeft maandag de mededingingszaak die waakhond Federal Trade Commission en Amerikaanse justitie wilden starten tegen Facebook, afgewezen. Beleggers reageerden opgelucht op de berichtgeving en zetten het aandeel Facebook maandag al ruim 4 procent hoger. Daarmee steeg de marktwaarde van de social mediareus voor het eerst boven een biljoen dollar. Dinsdag voorbeurs steeg het aandeel licht.

Het Amerikaanse ministerie van justitie gaat volgens Bloomberg wel kijken naar de dominante marktpositie van Google rond digitale advertenties. In de EU loopt hiernaar al een onderzoek. Moederbedrijf Alphabet gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet.

Met het doorstaan van de stresstest van de Fed en het opheffen van de dividendbeperkingen door de centrale bank, gaat Morgan Stanley weer meer kapitaal uitkeren aan aandeelhouders. Dit meldde de Amerikaanse zakenbank maandagavond nabeurs. Morgan Stanley verhoogt het kwartaaldividend van 0,35 dollar naar 0,70 dollar per aandeel. De zakenbank kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 12 miljard dollar met een looptijd van één jaar. Het aandeel lijkt dinsdag ruim 3 procent hoger te openen.

Ook Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Bank of America kondigden maandag dividendverhogingen aan, maar die waren minder groot dan die van Morgan Stanley. Citigroup handhaafde het huidige dividend. Citigroup lijkt een procent lager te openen. Bank of America noteerde voorbeurs licht lager, JPMorgan en Goldman Sachs tot een procent hoger.

United Airlines heeft een aanvullende order gedaan voor 200 Boeing 737 Max toestellen. United Airlines steeg voorbeurs licht, terwijl Boeing bijna een procent hoger lijkt te gaan openen. United bestelde verder tientallen extra vliegtuigen bij Airbus.

Sanofi gaat investeren in een aparte divisie die zich gaat richten op mRNA-vaccins. Dit meldde de Franse farmaceut dinsdag. Sanofi gaat 400 miljoen euro per jaar investeren in mRNA-vaccinonderzoek, met onmiddellijke ingang. Dat moet tegen 2025 minstens zes nieuwe kandidaat-vaccins opleveren die getest kunnen worden op mensen. Het aandeel noteerde voorbeurs aan de Nasdaq een procent lager.

De mRNA-technologie staat aan de basis van de coronavaccins van Pfizer en Moderna. Voor de pandemie was er nog nooit een product voorgekomen uit de technologie. Pfizer en Moderna lieten in de voorbeurshandel in New York geen hele sterke bewegingen zien.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen lieten maandag een verdeeld beeld zien. De Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.283,27 punten. De S&P 500 wist de verliezen van eerder op de dag weg te werken en sloot 0,2 procent hoger op 4.290,61 punten. Techbeurs Nasdaq schreef zelfs 1,0 procent bij op 14.500,51 punten.