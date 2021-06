Beursblik: ING ziet traag herstel verkoop nieuwe auto's in Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van nieuwe auto's in Nederland herstelt, maar traag. Dit schreef ING dinsdag in een analyse van de meest recente verkoopdata. Daarin gaf het Economisch Bureau van de bank aan dat dit jaar weliswaar het dieptepunt en het laagste niveau van de afgelopen 50 jaar voorbij is, maar dat de verwachte groei van 7 procent tot 380.000 nieuwe auto's nog ruim onder het tienjaars gemiddelde van 420.000 blijft. Het grootste deel van de nieuw verkochte auto’s gaat in Nederland jaarlijks naar de zakelijke markt en daar is de vraag door thuiswerken en minder kilometers nu lager, aldus de bank. Particulieren stappen voor werk en privé juist vaker in de eigen auto en kiezen daarbij vooral voor occasions, die in recordaantallen worden verkocht, verklaarde ING de trend verder. Een afzet van meer dan 400.000 nieuwe auto's is volgens ING pas in 2022 weer haalbaar. Mede doordat nieuwe auto's in Nederland relatief duur zijn, loopt de Nederlandse markt daarmee in herstel achter bij buurlanden België, Duitsland en het Europees gemiddelde. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

