Beursblik: OPEC+ blijft belangrijkste factor olieprijs

(ABM FN-Dow Jones) De bepalende factor voor de richting van de olieprijs ligt in handen van OPEC+. Dit schreef energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO in een analyse.

De OPEC en zijn bondgenoten komen donderdag bijeen voor de maandelijkse vergadering waarbij wordt gekeken naar de bestaande productie-afspraken. De vraag is op OPEC+ de afgesproken geleidelijke verhoging van de productie handhaaft of het tempo verder opvoert nu de vraag naar olie sterk toeneemt.

"Zal OPEC+ de olieproductie verder verhogen? En zo ja, met hoeveel?", vraagt Van Cleef zich af.

De energie-econoom wijst erop dat tijdens het laatste OPEC+-overleg de Saoedische energieminister aangaf dat de productieverhogingen voor de maanden juni en juli als gepland zullen worden doorgevoerd. Het gaat voor juli dan om 450.000 vaten olie extra per dag.

"Er werd met geen woord gerept over verdere productieverhogingen in de rest van het jaar. De voornaamste reden om de markt nog even in het ongewisse te laten ten aanzien van productieverhogingen in de tweede helft van het jaar is vanwege Iran en een mogelijk nieuw akkoord inzake het Iraanse kernenergieprogramma", aldus Van Cleef.

Als er een nieuw atoomakkoord wordt gesloten, worden bepaalde sancties op Iran vermoedelijk opgeheven en kan het land weer meer olie exporteren.

"Aangezien Iran een OPEC-lid is, én de olieproductie/-export met zeker anderhalf miljoen vaten per dag zou kunnen verhogen, is het een speler in de markt waarbij de huidige OPEC+ coalitie rekening mee moet houden. Een stijgende productie en export vanuit Iran moet door de andere landen worden gefaciliteerd door het ‘managen’ van de overige olieproductie om een enorm overaanbod – en daarmee een prijsdaling – te voorkomen", aldus Van Cleef.

Toch is de druk om de productie te verhogen voor de OPEC+ minder groot nu de VS, ondanks de hogere olieprijs, ook niet heel snel meer gaat produceren.

Van Cleef verwacht dat OPEC+ de productie in augustus met 500.000 tot 750.000 vaten per dag zal opvoeren, "met een vinger op de knop dat ALS Iran met de VS tot een deal komt, er ruimte gemaakt kan worden voor Iran om de productie/export te verhogen."

Olieprijs zal niet veel verder stijgen

Kijkend naar de ontwikkeling van de olieprijs, rekent de energie-econoom van ABN AMRO er niet op dat de olieprijs nog veel verder zal stijgen.

"De prijs ligt al ruim boven het officieuze gestelde doel van OPEC+, van rond de 60 dollar per vat, en grote consumenten zullen zich gaan roeren en uiteindelijk zal deze hoge olieprijs ook leiden tot meer productie in de VS", voorspelt Van Cleef.

Daarbij komt er op termijn ook meer aanbod uit Iran en zal OPEC+ zich genoodzaakt voelen de olieproductie verder te laten toenemen om de marktbalans te behouden, denkt Van Cleef.

Een olieprijs die schommelt tussen de 60 en 70 dollar per vat zou hier volgens de energie-econoom het beste bij passen. Omdat dit iets boven de huidige ramingen van ABN AMRO ligt, worden die opwaarts bijgesteld. De verwachting voor een vat Brent olie gaat omhoog van 60 naar 65 dollar per vat in het vierde kwartaal, met een gemiddelde van 66 dollar voor 2021.

Voor een vat West Texas Intermediate rekent ABN AMRO voor het vierde kwartaal op een prijs van 63 dollar en eenzelfde gemiddelde voor heel 2021.

Een vat WTI noteerde dinsdag bijna een procent lager op 72,34 dollar. Brent-olie werd een half procent goedkoper en noteerde op 73,78 dollar.