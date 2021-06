Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger en beleggers maken zich langzaamaan klaar voor de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal nu er monetair en macro-economisch voorlopig geen onbeantwoorde vragen zijn.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 454,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.689,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.577,96 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,1 procent naar 7.082,17 punten.

De Japanse detailhandelsverkopen over mei liepen op maandbasis terug, maar minder dan in april. Op jaarbasis was er in mei een stijging van ruim 8 procent, wat wel minder was dan de stijging in april van bijna 12 procent.

Het Franse consumentenvertrouwen in juni steeg naar 102, waar 1110 was voorzien. Het consumentenvertrouwen in de gehele eurozone bleek in een definitieve meting verder te zijn aangetrokken naar 3,3 negatief, een stand die ook in een eerdere raming al was gemeld. In mei noteerde de index nog op 5,1 negatief.

In Duitsland verschijnt vanmiddag de inflatie in juni, in de Verenigde Staten de ontwikkelingen van de huizenprijzen in april en het consumentenvertrouwen over juni, zoals dat wordt gemeten door het onderzoeksbureau The Conference Board.

Voor de Duitse inflatie wordt uitgegaan van 0,4 procent op maandbasis en 2,3 procent op jaarbasis tegen respectievelijk 0,5 procent en 2,5 procent een maand terug.

Verder spreekt de voorzitter van de Federal Rserve van Richmond Thomas Barking en is er een optreden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde.

Olie noteerde dinsdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 72,56 dollar, terwijl voor een september-future Brent 73,93 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1910. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1913 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1924 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel ArcelorMittal noteerde 2,1 procent hoger na een koersdoelverhoging door Deutsche Bank en was daarmee in Parijs en Amsterdam de sterkste stijger.

Het aandeel AkzoNobel liep 0,3 procent op na een overname in Zuid-Amerika.

Op de aandelenbeurs in Frankfurt noteerden de koersen van de hoofdaandelen voor het overgrote deel hoger. In Parijs was het beeld iets minder groen met meer dan een kwart van de aandelen in de min, onder aanvoering van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield, waar 2,6 procent vanaf ging.

In Londen toonde Burberry wat herstel met een stijging van ruim een procent. Maandag dook de koers nog flink in het rood nadat bekend werd dat de CEO later dit jaar vertrekt. Reisconcern TUI leverde 3,9 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De Dow Jones index verloor maandag 0,4 procent op 34.283,27 punten. De S&P 500 wist verliezen van eerder op de dag weg te werken en sloot 0,2 procent hoger op 4.290,61 punten. Techbeurs Nasdaq schreef zelfs 1,0 procent bij op 14.500,51 punten. Dit betekende voor zowel de S&P 500 als de Nasdaq een nieuwe recordstand.