Beursblik: Mediobanca zet Aegon op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Mediobanca heeft het advies voor Aegon verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel ging van 4,30 naar 4,50 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Robin van den Broek. "Het nieuwe management probeert Aegon saai en voorspelbaar te maken", aldus de analist. "Saai is het nieuwe sexy en we begrijpen dus dat dit waarde kan creëren", voegt Van den Broek toe. Overigens is de analist ook te spreken over de andere Nederlandse verzekeraars. Van den Broek had al koopaanbevelingen voor ASR en NN met koersdoelen van respectievelijk 45,00 en 50,00 euro. Volgens Mediobanca zal Aegon in 2023 een rendement op de vrije kasstroom genereren van 14 procent. En er is volgens Van den Broek zelfs zicht op meer, aangezien het waarschijnlijk is dat de diverse bedrijfsonderdelen hogere dividenden kunnen betalen aan de groep nadat de transformatie grotendeels afgerond is. Daarmee troeft Aegon ASR en NN af, "dat valt niet te negeren". Daarnaast vertoont de koers van Aegon nog altijd een sterke correlatie met de Amerikaanse tienjaarsrente, "wat fundamenteel niet heel logisch meer is". In de ogen van Van den Broek creëert de dalende rente daarom een mooi instapmoment voor Aegon. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

