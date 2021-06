Valuta: euro licht onder druk in afwachtende markt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag licht lager ten opzichte van de dollar in een afwachtende markt.

"Er is al veel gezegd door diverse centrale bankiers", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Vandaag zou een kleine impuls kunnen komen van de Duitse inflatiedata over juni, ofschoon we denken dat het inflatiecijfer van de eurozone dat morgen verschijnt, meer impact kan hebben", aldus Croonen.

De handelaar verwacht dat de markt vandaag ook uitkijkt naar een optreden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. "Verder zal er flink worden gelet op de Amerikaanse banendata over juni met woensdag de ontwikkelingen in de private sector en vrijdag in de gehele Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus Croonen.

De Japanse detailhandelsverkopen over mei liepen op maandbasis terug, maar minder dan in april. Op jaarbasis was er in mei een stijging van ruim 8 procent, wat wel minder was dan de stijging in april van bijna 12 procent.

Het Franse consumentenvertrouwen in juni steeg naar 102, waar 100 voor was voorzien. Het consumentenvertrouwen in de gehele eurozone bleek in een definitieve meting verder te zijn aangetrokken naar 3,3 negatief, een stand die ook in een eerdere raming al was gemeld. In mei noteerde de index nog op 5,1 negatief.

In Duitsland verschijnt vanmiddag de inflatie in juni, in de Verenigde Staten de ontwikkelingen van de huizenprijzen in april en het consumentenvertrouwen over juni, zoals dat wordt gemeten door het onderzoeksbureau The Conference Board.

Voor de Duitse inflatie wordt uitgegaan van 0,4 procent op maandbasis en 2,3 procent op jaarbasis tegen respectievelijk 0,5 procent en 2,5 procent een maand terug.

Verder spreekt de voorzitter van de Federal Rserve van Richmond Thomas Barking dinsdag.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,1903 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8603 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,3838 dollar. De dollar noteerde onveranderd op 6,4538 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag vlak op 1,0959 yen.