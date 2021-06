Consumentenvertrouwen eurozone verder aangetrokken

Vertrouwen waarin? In de winstgevendheid van banken? De moraliteit van politici en bankiers? In de objectieve verslaggeving van journalisten en communicatie managers? Tijd veur n update.

De supplychain is ernstig verstoord (geweest). Journaal laat zien dat het is opgelost door het harde werk van de havenarbeiders. Echter de financiële pijn begint pas. Lege containers gaan weer terug. Dat hoor je niet van de staatsomroep. Banken zitten groot in de financiering en arbitrage van transport en fabricage. Dat worden uitgestelde betalingen op kredieten. Ondertussen vertrouwen banken elkaar al lang niet meer, zij kopen elkaars aandelen al niet meer. Grote beleggers zoals de Buffets/ Dahlio s/ Gates van deze wereld verkochten die ook. Wat kochten zij vervolgens? Echt schaarse bezittingen; grootschalig landbouwgrond en schoonwater bedrijven oa.. Zij weten allang dat de pandemieen en droogte en de bijbehorende supply chain verstoringen zojuist pas zijn begonnen. Ondertussen wordt de gewone man verleid om vooral weer bank aandelen te kopen want ze mogen weer dividend gaan uitdelen.. Nu heeft ABN onlangs weerstandsvermogen in de winst laten vallen om de schone schijn op te houden. Ze zullen het echter harder nodig gaan hebben dan ooit (ook zonder verstoringen) maar weten dat de overheid t wel weer oplost voor ze. Banken en politici hand in hand, recept voor een wereldbrand. Rutte tekende alvast n bankenpact waarin staat dat banken elkaar moeten helpen bij crises en als dat niet voldoende is dan komt de belastingbetaler aan bod. Omtzigt was de enige politicus die iets over het democratisch gehalte van dergelijke besluitvorming durfde te vragen. En we weten hoe dat afliep..

Dat dividend van banken, lekker laten zitten. Ga liever naar de bank met je rente-opslag op de hypotheek. Die kan eraf door de gestegen woningprijs (door al het graties geld van overheden). Kijken hoe leuk zo n bank aandeel dan nog is.

Banken zijn maatschappelijke kanker (witwassen, dividendstrippen, rente swaps aan mkb, moet ik nog even doorgaan?) en politici de sigaar die het laat groeien en groeien. Daar mag eens een dikke muur tussen en de bezem erdoorheen. Banken hangen in de touwen inmiddels, ze komen al bedelen na verkoop van hun kantoorpanden met pakketkosten verhogingen en 0,5% kosten als u uw geld wil overboeken. Waar ze al 0,5% negatieve rente aan hebben "verdiend". T is 1 voor 12. Zeker als Knot zegt dat hij de situatie n 9 geeft..