Beursupdate: groene koersen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger, geholpen door financials. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 732,34 punten. "Beleggers tonen nog steeds grote interesse in risicovollere beleggingen en gebruiken elk zwak moment om aandelen met korting op te pikken", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Dit is volgens hem de reden dat Wall Street op maandag opnieuw nieuwe records boekte. Desondanks merkt Aslam wel terughoudendheid op onder beleggers als gevolg van de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus in Europa. "Er zijn zorgen dat deze variant een spoedig herstel van de wereldeconomie in de weg zal staan", aldus Aslam. Ook investment manager Simon Wiersma van ING wees op de opmars van de deltavariant. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal kwamen met nieuwe reisbeperkingen. "Ondanks het nieuws over de deltavariant denken we dat het economische herstel vooralsnog niet in gevaar zal komen, al nemen de risico's wel toe", aldus Wiersma. "Het sentiment blijft breekbaar", vulde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets aan. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,1905. De olieprijzen daalden met enkele tienden van een procent. "De hernieuwde zorgen over het coronavirus zijn slecht nieuws voor de olieprijzen", aldus analisten van Deutsche Bank. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Duitse inflatie in juni, de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen ING en Aegon 1,4 tot 1,7 procent. Aegon profiteert volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group van een koopaanbeveling van Mediobanca. Unibail noteerde onderaan met een verlies van 2,5 procent. In de AMX won Fugro 2,1 procent. De kosten gerelateerd aan de desinvestering van Seabed zullen een beperkte impact hebben op de halfjaarcijfers van Fugro, zo voorziet ING. ABN AMRO won 0,9 procent en PostNL 1,0 procent. In de AScX won Vivoryon 6,1 procent. Vivoryon Therapeutics verwacht dat dankzij een deal met Simcere de huidige kaspositie toereikend is tot minstens het tweede kwartaal van 2023, hetgeen drie kwartalen langer is dan waar eerder rekening mee werd gehouden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.