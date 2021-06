Aedifica koopt Belgisch woonzorgcentrum Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft een woonzorgcentrum in Durbuy voor ongeveer 20 miljoen euro gekocht. Dit kondigde de zorgvastgoedinvesteerder dinsdagochtend an. Het betreft een woonzorgcentrum met een capaciteit van 121 eenheden. Het nettohuurrendement wordt op ongeveer 4,5 procent geraamd. “Aangezien deze acquisitie gebeurt via een inbreng in natura, zijn we ook verheugd om de balans van de vennootschap nog meer te versterken”, aldus CEO Stefaan Gielens. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

