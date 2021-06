HAL neemt meerderheidsbelang in Pro Gamers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft een overeenkomst getekend voor de overname van 64 procent van de aandelen in Pro Gamers Group. Dit maakte de investeerder dinsdagochtend bekend. De overname gebeurt op basis van een totale ondernemingswaarde van 820 miljoen euro vóór aftrek van schulden. De onderneming is actief in meerdere landen in de online verkoop en distributie van computer gaming apparatuur en accessoires, zowel van eigen merken als merken van derden. Pro Gamers Group heeft webshops in onder andere Duitsland, Finland, Groot-Brittannië en Australië. De omzet over het boekjaar eindigend op 30 april 2021 bedroeg 627 miljoen euro. De onderneming is gevestigd in Berlijn en heeft circa 700 werknemers, zo merkte HAL op. De afronding van de transactie is nog onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard, inclusief goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

