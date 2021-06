AkzoNobel lijft Grupo Orbis in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft Grupo Orbis ingelijfd. Dit maakte het Nederlandse verf- en coatingsbedrijf dinsdag bekend zonder financiële details te verstrekken. Met deze overname in Colombia, die goed is voor een omzet van omgerekend 260 miljoen euro, versterkt AkzoNobel zijn positie in Zuid- en Centraal-Amerika. Met de overname komen ook de verfactiviteiten Pintuco, de harsactiviteiten van Andercol en Poliquim en de distributie- en dienstverleningsactiviteiten van Mundial mee. CEO Thierry Vanlancker van AkzoNobel meent dat de overname "perfect" past in de groeistrategie van het bedrijf. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

