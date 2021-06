Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 99,00 naar 105,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Analisten van de Amerikaanse zakenbank pasten de ramingen aan in aanloop naar de halfjaarcijfers van Heineken, die op 2 augustus verschijnen. De bank verwacht een autonome omzetgroei in het eerste halfjaar van 14,6 procent, hetgeen meer is dan de groei van 11,5 procent waar de consensus gemiddeld op mikt. Morgan Stanley denkt dat Heineken kan profiteren van een geleidelijke heropening van de Europese economie en een herbevoorrading van de horeca. De voorziene winst per aandeel voor dit jaar werd door Morgan Stanley met 1 procent opwaarts bijgesteld, terwijl de ramingen voor 2022 en 2023 vrijwel onveranderd blijven. Het aandeel Heineken sloot maandag op 103,15 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.