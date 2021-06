Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting neutraal van start.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog afwachtend met een verlies van 0,3 procent op 730,86 punten.

Na de reuring halverwege deze maand over oplopende inflatie- en rentevooruitzichten lijkt de rust op de internationale effectenmarkten teruggekeerd. De Amerikaanse VIX index, die de volatiliteit op de aandelenbeurzen meet, noteert ondertussen zelfs weer op pre-corona niveau.

Beleggers lijken zich ermee te hebben verzoend zich dat de rente in de VS nu waarschijnlijk in 2023 zal worden verhoogd, in plaats van in 2024, maar realiseren zich ook dat dit voorlopig nog een stip aan de horizon is.

Het teruggekeerde vertrouwen vertaalt zich onder meer in een sectorrotatie richting technologie aandelen, die traditioneel minder renderen in tijden van een stijgend renteklimaat. Op Wall Street koerste techbeurs Nasdaq maandagavond met een winst van 1,0 procent naar de hoogste stand ooit, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist 0,4 procent verloor.

Nu de maand juni bijna achter de rug is, ligt de breed samengestelde S&P 500 index op koers om voor de vijfde opeenvolgende maand in het groen te sluiten. De Nasdaq is bezig aan de zevende positieve maand in een reeks van acht, terwijl de Dow juist op het punt staat om een overwinningsreeks van vier maanden af te breken.

Nabeurs op Wall Street meldde Morgan Stanley dat het de stresstest van de Federal Reserve heeft doorstaan en dat het weer meer kapitaal gaat uitkeren aan aandeelhouders. In de elektronisch handel nabeurs won het aandeel vervolgens krap 3 procent.

Met stresstesten controleert de Amerikaanse centrale bank in hoeverre financiële dienstverleners in staat zijn om zware economische schokken op te vangen. De test werd ingesteld nadat de bankensector in 2008 de wereldeconomie tot op de rand van de afgrond bracht en een mondiale recessie veroorzaakte.

Morgan Stanley verhoogt het kwartaaldividend van 0,35 dollar naar 0,70 dollar per aandeel. De zakenbank kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 12 miljard dollar.

Azië en olie

In Azië doen de aandelenmarkten vanochtend duidelijk een stap terug. De Chinese beurzen en de Nikkei index in Tokio verliezen tot 1 procent.

De Amerikaanse olie-future geeft daarnaast een half procent prijs. Maandagavond koerste de future al 1,5 procent lager op 72,91 dollar per vat, na een winst van 3 procent vorige week.

Zorgen dat de deltavariant van het coronavirus in Europa zal leiden tot minder reizen, en daarmee een lagere vraag naar brandstof, drukten maandag op de olieprijs. "De olieprijzen stonden onder druk vanwege de tegenslagen rond de coronapandemie in Europa, Zuidoost-Azië en Australië", aldus marktanalist Louise Dickson van Rystad Energy.

"De verwachtingen voor het herstel in de olievraag deze zomer zijn wellicht te optimistisch en beleggers zullen deze week met de neus op de feiten worden gedrukt nu de deltavariant in Europa is verschenen en het aantal besmettingen fors oploopt in Zuidoost-Azië en Australië", aldus Dickson. "We sluiten enkele nieuwe reisbeperkingen in Europa niet uit als gevolg van de verspreiding van de deltavariant en dat drukt op de vraag naar benzine, diesel en vliegtuigbrandstof."

Bovendien zijn beleggers in afwachting van een besluit van oliekartel OPEC en diens bondgenoten over de huidige productieafspraken. Donderdag komen grote olieproducerende landen bijeen om te bepalen of de huidige afspraken moeten worden aangepast.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,1919.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Duitse inflatie in juni, de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO zette samen met Bishopsfield Capital Partners een nieuw leenplatform op. Met dit digitale leenplatform Aymz worden vanaf vandaag Nederlandse middelgrote bedrijven gekoppeld aan institutionele beleggers.

TomTom heeft met Nissan de levering veiliggesteld van navigatietechnologie en aanvullende diensten voor alle nieuwe Qashqai-modellen bestemd voor de Europese markt. Dit maakte TomTom dinsdag bekend zonder verder financieel in detail te treden.

Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Heineken naar 105,00 euro en handhaafde het Gelijkgewogen advies. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Basic-Fit naar 40,00 euro, maar verlaagde het advies van Kopen naar Houden.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index verloor maandag 0,4 procent op 34.283,27 punten. De S&P 500 wist verliezen van eerder op de dag weg te werken en sloot 0,2 procent hoger op 4.290,61 punten. Techbeurs Nasdaq schreef zelfs 1,0 procent bij op 14.500,51 punten. Dit betekende voor zowel de S&P 500 als de Nasdaq een nieuwe recordstand.