Beursblik: Kepler Cheuvreux haalt Basic-Fit van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging wel omhoog naar 40,00 euro. De pandemie heeft een "gigantische impact" gehad op de fitnesssector, maar heeft de verwachtingen voor de lange termijn niet noemenswaardig veranderd, aldus Kepler. "We zien zelfs een grotere behoefte om fit te blijven", aldus de analisten. Kepler ziet dat 5 tot 10 procent van de capaciteit uit de markt is verdwenen of gaat verdwijnen en dat de consolidatie in de sector toeneemt. Grote fitnessketens met lage kosten zullen daarbij het best gepositioneerd zijn, omdat sporters lagere kosten willen en de ketens zich makkelijker kunnen aanpassen op veranderingen in de regelgeving. Kepler verwacht dat Basic-Fit zal profiteren van de heropening van de economie, maar ziet ook dat concurrent SATS een groter stuk van de taart opeist. Kepler verlaagde de ramingen voor Basic-Fit voor 2021 en 2022, terwijl deze voor 2023 juist werden verhoogd. Kepler denkt dat de potentie van Basic-Fit op lange termijn inmiddels is ingeprijsd, wijzend op de recente rally in het aandeel, waardoor een koopadvies niet langer gerechtvaardigd is. Het aandeel sloot maandag op 36,96 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.