Morgan Stanley doorstaat stresstest en verdubbelt dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft de stresstest van de Federal Reserve doorstaan en gaat weer meer kapitaal uitkeren aan aandeelhouders. Dit meldde de Amerikaanse zakenbank maandagavond nabeurs. In de elektronisch handel nabeurs won het aandeel vervolgens krap 3 procent. Met stresstesten controleert de Amerikaanse centrale bank in hoeverre financiële dienstverleners in staat zijn om zware economische schokken op te vangen. De test werd ingesteld nadat de bankensector in 2008 de wereldeconomie tot op de rand van de afgrond bracht en een mondiale recessie veroorzaakte. Morgan Stanley verhoogt het kwartaaldividend van 0,35 dollar naar 0,70 dollar per aandeel. De zakenbank kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 12 miljard dollar met een looptijd van één jaar. Topman James Gorman benadrukte dat de zakenbank vanwege de coronacrisis en onder druk van de centrale bank veel overtollig kapitaal heeft opgebouwd. Volgens de CEO heeft Morgan Stanley één van de grootste buffers in de sector. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

