ABN Amro introduceert nieuw leenplatform

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft samen met Bishopsfield Capital Partners een nieuw leenplatform opgezet. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Met dit digitale leenplatform Aymz worden vanaf vandaag Nederlandse middelgrote bedrijven gekoppeld aan institutionele beleggers. Deze richt zich in eerste instantie op bedrijven in de vastgoedsector met een kredietbehoefte tussen de 5 en 30 miljoen euro. In de volgende fase staat uitbreiding naar andere sectoren gepland. Volgens ABN Amro werkt het als volgt: "bedrijven maken via ABN AMRO hun kredietbehoefte op het platform kenbaar; beleggers geven aan tegen welke rente en voorwaarden zij willen financieren. Er ontstaat zo een aanvullende financieringsbron voor middelgrote bedrijven waardoor zij beter in staat zijn de financiering te verkrijgen die ze nodig hebben. Institutionele beleggers krijgen op een professionele en efficiënte manier toegang tot het financieren van Nederlandse bedrijven". ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

