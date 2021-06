Europese beurzen openen opnieuw vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 1 punt voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 1 punt voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa stonden maandag onder druk en verloren met name in de middaghandel terrein.

De beurzen scherpten vorige week nog records aan, waardoor beleggers maandag wat voorzichtig zijn geworden, zo zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Beurzen wereldwijd vonden sinds halverwege mei de weg omhoog, geholpen door het zicht op een robuust economisch herstel, de lage rentestanden en het vooruitzicht op meer fiscale steunmaatregelen. Sommige beleggers zijn evenwel bezorgd dat de beurzen een onrustige periode tegemoet gaan na signalen dat de groei mogelijk een piek heeft bereikt. Ook zijn er zorgen over de inflatie en het monetaire beleid.

"Het economisch herstel heeft nog een lange weg te gaan, maar de groei is al zeer sterk", aldus strateeg Frank Øland van Danske Bank. "Maar waarschijnlijk is de piek in de groei van de Amerikaanse economie inmiddels bereikt, waardoor macrocijfers minder indruk zullen maken en dat kan een probleem zijn", aldus de strateeg.

Danske Bank bracht zijn positie in Amerikaanse aandelen terug en kocht meer Europese aandelen, omdat de bank van mening is dat het economisch herstel in Europa op hoog tempo doorgaat, aldus Øland.

Diverse analisten verwachten een rustige week in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. In april en mei viel de banengroei tegen.

"Verschillende elementen kunnen dit enigszins vreemde verloop van de arbeidsmarkt verklaren.[...] Als deze tijdelijke fenomenen inderdaad dé verklaring zijn, dan is de kans klein dat er vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt een loon-prijsspiraal op gang komt", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Mocht het arbeidsaanbod echter een structurele klap hebben gekregen, dan kan het plaatje veranderen, volgens de econoom.

Voor juni wordt een banengroei van 683.000 verwacht. Ook zal deze week worden gekeken naar consumentenprijzen uit de eurozone om te zien of de inflatie wereldwijd daadwerkelijk verder aantrekt.

De beurzen zullen sterk blijven presteren, als beleggers vertrouwen houden dat de inflatiestijging zal afnemen en dat de obligatierentes relatief laag blijven, aldus CIO Edward Park van Brooks Macdonald. "Beleggers hebben de keuze om geld te verliezen op de obligatiemarkten na inflatie, om geld minder waard te zien worden op hun spaarrekening of om geld te steken in risicovollere beleggingen."

Bedrijfsnieuws

CEO Marco Gobbetti gaat na vijf jaar weg bij Burberry Group, omdat hij ander werk heeft gevonden waardoor hij meer bij zijn gezin in Italië kan zijn. Dat maakte het Britse modebedrijf maandag bekend. Gobbetti blijft naar verwachting tot eind dit jaar bij het bedrijf, dat op zoek gaat naar een opvolger. Het aandeel Burberry daalde maar liefst 8,7 procent.

Nokia steeg 5,8 procent in Helsinki nadat Goldman Sachs een koopadvies op het aandeel plakte.

Het nieuwe verbod in Zuid-Afrika op de verkoop van alcohol als gevolg van het oplaaiende coronavirus is een tegenvaller voor de brouwers AB InBev en Heineken. Dit stelden analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Het aandeel Heineken sloot maandag 0,1 procent hoger en AB InBev dook 1,6 procent in het rood.

De chipsector zal niet eerder dan in 2023 weer op een gezond niveau zitten, zo verwacht topman Pat Gelsinger van Intel. De economische heropleving na de coronacrisis leidt tot een sterke vraag naar chips, terwijl door alle lockdowns ook de digitalisering is versneld. Onder meer de automobielindustrie en fabrikanten van consumentenelektronica kampen met tekorten.

In Frankfurt stonden de aandelen van autofabrikanten als BMW en Daimler onder druk, met verliezen van gemiddeld 2 procent.

In Parijs leverde Unibail-Rodamco-Westfield 5 procent in. Unibail werd door Société Générale op de verkooplijst gezet.

Euro STOXX 50 4.089,91 (-0,8%)

STOXX Europe 600 454,88 (-0,6%)

DAX 15.554,18 (-0,3%)

CAC 40 6.558,02 (-1,0%)

FTSE 100 7.072,97 (-0,9%)

SMI 12.009,17 (+0,1%)

AEX 730,86 (-0,3%)

BEL 20 4.154,38 (-0,6%)

FTSE MIB 25.227,10 (-1,1%)

IBEX 35 8.913,70 (-2,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag vlak.

De Amerikaanse beurzen lieten maandag een verdeeld beeld zien.

Analisten van Citigroup verwachten op basis van een eigen studie onder klanten dat de beurzen eerder een stap terug zullen doen dan de weg omhoog verder doorzetten. "Nu de beurzen rond recordniveaus koersen, is de angst voor een terugval groter dan het optimisme over een grote rally vanaf de huidige niveaus", aldus Citi.

"Klanten lijken bereid om een stapje terug te doen", aldus analisten van Citi. "Zij verwachten dat een correctie van 20 procent waarschijnlijker is dan een rally van een soortgelijke omvang."

Beleggers maken zich de meeste zorgen over het beleid van de Federal Reserve en de inflatie, zo concludeerde Citi op basis van het onderzoek onder pensioenfondsen, beleggingsfondsen en hedgefondsen. Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht dat de inflatie nog minstens 9 tot 12 maanden hoog zal blijven. De meesten van hen voorzien dat de Fed de kortetermijnrentes al in de tweede helft van dit jaar zal verhogen.

De S&P 500 bleef dit jaar nieuwe hoogtes opzoeken, zelfs nadat de Fed eerder deze maand de beurzen onder druk zette omdat het zich meer 'hawkish' uitte dan verwacht.

Nu de Amerikaanse aandelenmarkten dichtbij de recordniveaus koersen, zien klanten van Citi vooral kansen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. "Europa is de meest aantrekkelijke regio geworden voor beleggers", aldus Citi. Na Europese aandelen, geven beleggers de voorkeur aan grondstoffen. Pas op de derde plaats komen Amerikaanse aandelen.

Bijna de helft van de ondervraagde klanten van Citi verwacht dat de S&P 500 dit jaar zal eindigen tussen de 4.200 en 4.400 punten. Vooral energieaandelen worden als favoriet aangewezen, naast financials, terwijl techfondsen naar verwachting van de correspondenten ondermaats zullen presteren.

De komende dagen is het sentiment waarschijnlijk terughoudend, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport komende vrijdag.

Afgelopen maand viel het banenrapport opnieuw tegen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, hoewel niet zo erg als in april. "De Amerikaanse banenmarkt heeft moeite om de banengroei te laten zien die in maart werd verwacht", aldus de analist. Toch zijn er voldoende vacatures. Hewson denkt dan ook dat de enorme steunprogramma's van de Amerikaanse overheid het voor een grote groep mensen niet aantrekkelijk maakt om op dit moment aan de slag te gaan. Als in september veel van deze steunprogramma's ten einde komen, zal dit zorgen voor een aantrekkende banengroei, voorziet Hewson. Verder is het wachten op de start van het cijferseizoen.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag licht lager rond 1,1924.

De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 72,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper. Zorgen dat de deltavariant van het coronavirus in Europa zal leiden tot minder reizen, en daarmee een lagere vraag naar brandstof, drukten maandag op de olieprijs.

Bedrijfsnieuws

NN Group heeft een bod uitgebracht op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Volgens Bloomberg gaat het om een bedrag van 740 miljoen dollar. Metlife sloot circa twee procent lager.

Tesla roept in China bijna 300.000 wagens terug vanwege een veiligheidsissue meet de cruise-control. Het gaat om exemplaren van de 3 en de Y. Van deze auto's zou meer dan 90 procent lokaal in China zijn geproduceerd. Tesla won 2,5 procent.

De chipsector zal niet eerder dan in 2023 weer op een gezond niveau zitten, zo verwacht topman Pat Gelsinger van Intel. De economische heropleving na de coronacrisis leidt tot een sterke vraag naar chips, terwijl door alle lockdowns ook de digitalisering is versneld. Het aandeel Intel trok circa drie procent aan.

De federale rechtbank heeft maandag de antitrustzaken die waakhond Federal Trade Commission en justitie wilden starten tegen Facebook, afgewezen. De FTC wil de monopoliepositie van de social media-reus indammen en wilde diverse antitrustzaken starten met als doel Facebook op te splitsen. De federale rechtbank voelde hier niets voor en wees de antitrustzaken af. Beleggers reageerden opgelucht op de berichtgeving en zette het aandeel Facebook maandag ruim vier procent hoger. Daarmee steeg de marktwaarde van de social mediareus voor het eerst boven een biljoen dollar.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing kampt opnieuw met tegenslagen. Volgens de Amerikaanse toezichthouder Federal Aviation Administration is de nieuwe versie van de 777X nog niet klaar voor certificering. Begin dit jaar meldde de fabrikant al 6,5 miljard dollar af te schrijven op het 777X-programma. Toen werd de levering van het eerste toestel nog voorzien voor eind 2023. Het aandeel Boeing daalde ruim drie procent.

S&P 500 index 4.290,61 (+0,2%)

Dow Jones index 34.283,27 (-0,4%)

Nasdaq Composite 14.500,51 (+1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag flink lager.

Nikkei 225 28.774,32 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.571,11 (-1,0%)

Hang Seng 29.016,15 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1913. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1924 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1933 op de borden.

USD/JPY Yen 110,58

EUR/USD Euro 1,1913

EUR/JPY Yen 131,71

MACRO-AGENDA:

00:30 Detailhandelsverkopen - Mei (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - Juni (NL)

08:45 Consumentenvertrouwen - Juni (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juni (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Bel)

14:00 Inflatie - Juni vlpg. (Dld)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten