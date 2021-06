Tech in trek op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lieten maandag een verdeeld beeld zien. De Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.283,27 punten. De S&P 500 wist verliezen van eerder op de dag weg te werken en sloot 0,2 procent hoger op 4.290,61 punten. Techbeurs Nasdaq schreef zelfs 1,0 procent bij op 14.500,51 punten. Dit betekende voor zowel de S&P 500 als de Nasdaq een nieuwe recordstand.

Sinds half mei zijn de Amerikaanse aandelenmarkten gestegen, gesteund door het robuuste economische herstel en monetaire en overheidsondersteuning. De zorgen over de oplopende inflatie en een mogelijk krapper monetair beleid van de Federal Reserve nemen echter toe. Dat geldt ook voor het verdere herstel van de Amerikaanse economie.

"Er zit nog wel wat rek in het herstel en de groei is nog steeds sterk. Maar het momentum in de VS zwakt af dus economische data gaan er wat minder indrukwekkend uitzien, en dat kan reden zijn tot zorg", volgens marktstrateeg Frank Øland van Danske Bank.

Danske Bank heeft zijn portefeuille Amerikaanse aandelen verkleind en meer Europese aandelen gekocht, omdat het economisch herstel daar nog steeds versnelt.

Analisten van Citigroup verwachten op basis van een eigen studie onder klanten dat de beurzen eerder een stap terug zullen doen dan de weg omhoog verder doorzetten. "Nu de beurzen rond recordniveaus koersen, is de angst voor een terugval groter dan het optimisme over een grote rally vanaf de huidige niveaus", aldus Citi.

"Klanten lijken bereid om een stapje terug te doen", aldus analisten van Citi. "Zij verwachten dat een correctie van 20 procent waarschijnlijker is dan een rally van een soortgelijke omvang."

Beleggers maken zich de meeste zorgen over het beleid van de Federal Reserve en de inflatie, zo concludeerde Citi op basis van het onderzoek onder pensioenfondsen, beleggingsfondsen en hedgefondsen. Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht dat de inflatie nog minstens 9 tot 12 maanden hoog zal blijven. De meesten van hen voorzien dat de Fed de kortetermijnrentes al in de tweede helft van dit jaar zal verhogen.

De S&P 500 blijft dit jaar nieuwe hoogtes opzoeken, zelfs nadat de Fed eerder deze maand de beurzen onder druk zette omdat het zich meer 'hawkish' uitte dan verwacht.

Nu de Amerikaanse aandelenmarkten dichtbij of op de recordniveaus koersen, zien klanten van Citi vooral kansen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. "Europa is de meest aantrekkelijke regio geworden voor beleggers", aldus Citi. Na Europese aandelen, geven beleggers de voorkeur aan grondstoffen. Pas op de derde plaats komen Amerikaanse aandelen.

Bijna de helft van de ondervraagde klanten van Citi verwacht dat de S&P 500 dit jaar zal eindigen tussen de 4.200 en 4.400 punten. Vooral energieaandelen worden als favoriet aangewezen, naast financials, terwijl techfondsen naar verwachting van de correspondenten ondermaats zullen presteren.

De komende dagen is het sentiment waarschijnlijk terughoudend, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport komende vrijdag.

Afgelopen maand viel het banenrapport opnieuw tegen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, hoewel niet zo erg als in april. "De Amerikaanse banenmarkt heeft moeite om de banengroei te laten zien die in maart werd verwacht", aldus de analist. Toch zijn er voldoende vacatures. Hewson denkt dan ook dat de enorme steunprogramma's van de Amerikaanse overheid het voor een grote groep mensen niet aantrekkelijk maakt om op dit moment aan de slag te gaan. Als in september veel van deze steunprogramma's ten einde komen, zal dit zorgen voor een aantrekkende banengroei, voorziet Hewson. Verder is het wachten op de start van het cijferseizoen.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag licht lager rond 1,1924.

De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 72,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper. Zorgen dat de deltavariant van het coronavirus in Europa zal leiden tot minder reizen, en daarmee een lagere vraag naar brandstof, drukten maandag op de olieprijs.

Bedrijfsnieuws

NN Group heeft een bod uitgebracht op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Volgens Bloomberg gaat het om een bedrag van 740 miljoen dollar. Metlife sloot circa twee procent lager.

Tesla roept in China bijna 300.000 wagens terug vanwege een veiligheidsissue meet de cruise-control. Het gaat om exemplaren van de 3 en de Y. Van deze auto's zou meer dan 90 procent lokaal in China zijn geproduceerd. Tesla won 2,5 procent.

De chipsector zal niet eerder dan in 2023 weer op een gezond niveau zitten, zo verwacht topman Pat Gelsinger van Intel. De economische heropleving na de coronacrisis leidt tot een sterke vraag naar chips, terwijl door alle lockdowns ook de digitalisering is versneld. Het aandeel Intel trok circa drie procent aan.

De federale rechtbank heeft maandag de antitrustzaken die waakhond Federal Trade Commission en justitie wilden starten tegen Facebook, afgewezen. De FTC wil de monopoliepositie van de social media-reus indammen en wilde diverse antitrustzaken starten met als doel Facebook op te splitsen. De federale rechtbank voelde hier niets voor en wees de antitrustzaken af. Beleggers reageerden opgelucht op de berichtgeving en zette het aandeel Facebook maandag ruim vier procent hoger. Daarmee steeg de marktwaarde van de social mediareus voor het eerst boven een biljoen dollar.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing kampt opnieuw met tegenslagen. Volgens de Amerikaanse toezichthouder Federal Aviation Administration is de nieuwe versie van de 777X nog niet klaar voor certificering. Begin dit jaar meldde de fabrikant al 6,5 miljard dollar af te schrijven op het 777X-programma. Toen werd de levering van het eerste toestel nog voorzien voor eind 2023. Het aandeel Boeing daalde ruim drie procent.

Didi, de Chinese concurrent van Uber, wil 288 miljoen Amerikaanse aandelen verkopen met een IPO in de VS. De aandelen zouden tussen de 13 en 14 dollar moeten kosten. Uber leverde circa 1,5 procent in.