Rechtbank wijst antitrustclaims tegen Facebook af

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) De federale rechtbank heeft maandag de antitrustzaken die waakhond Federal Trade Commission en justitie wilden starten tegen Facebook, afgewezen. De FTC wil de monopoliepositie van de social media-reus indammen en wilde diverse antitrustzaken starten met als doel Facebook op te splitsen. De federale rechtbank voelde hier niets voor en wees de antitrustzaken af. Het verrassende besluit is een klap in het gezicht van toezichthouders in Washington die de machtspositie en invloed van techreuzen al een tijd willen terugschroeven. Naast Facebook zijn ook Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet al geruime tijd een doelwit voor de FTC en justitie. Beleggers reageerden opgelucht op de berichtgeving en zette het aandeel Facebook maandag 4,6 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

