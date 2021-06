Olieprijs onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 72,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper. Vorige week steeg de WTI-olieprijs nog 3 procent.

Zorgen dat de deltavariant van het coronavirus in Europa zal leiden tot minder reizen, en daarmee een lagere vraag naar brandstof, drukten maandag op de olieprijs. "De olieprijzen stonden onder druk vanwege de tegenslagen rond de coronapandemie in Europa, Zuidoost-Azië en Australië", aldus marktanalist Louise Dickson van Rystad Energy.

"De verwachtingen voor het herstel in de olievraag deze zomer zijn wellicht te optimistisch en beleggers zullen deze week met de neus op de feiten worden gedrukt nu de deltavariant in Europa is verschenen en het aantal besmettingen fors oploopt in Zuidoost-Azië en Australië", aldus Dickson. "We sluiten enkele nieuwe reisbeperkingen in Europa niet uit als gevolg van de verspreiding van de deltavariant en dat drukt op de vraag naar benzine, diesel en vliegtuigbrandstof."

Bovendien zijn beleggers in afwachting van een besluit van oliekartel OPEC en bondgenoten over de huidige productieafspraken. Donderdag komen grote olieproducerende landen bijeen om te bepalen of de huidige afspraken moeten worden aangepast.

Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie ondertussen hard toeneemt.

S&P Global Platts Analytics verwacht dat een productieverhoging van 500.000 vaten per dag vanaf augustus "de meest waarschijnlijke uitkomst" zal zijn in het OPEC-beraad. "Terughoudendheid van Saoedi-Arabië over de mondiale vraag en de nucleaire gesprekken met Iran zullen ervoor zorgen dat grote beslissingen over de olieproductie niet gemaakt zullen worden tot aan de volgende bijeenkomst van OPEC begin augustus", aldus Paul Sheldon van S&P Global Platts Analytics.

Sheldon stelt dat een verhoging van 500.000 vaten per dag nu nog te vroeg zou komen, vanwege de onzekerheid over het herstel in de vraag.

In april bereikte OPEC+ al een akkoord over het geleidelijk terugschroeven van de productiebeperkingen van mei tot en met juli. Ook Saoedi-Arabië kondigde aan de eigen vrijwillige beperkingen af te bouwen.