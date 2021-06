Aedifica investeert 22 miljoen euro in Finland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica investeert 22 miljoen euro in vijf zorgvastgoedsites in Finland. Dit maakte de investeerder maandagavond bekend. Het betreft de acquisitie van 3 zorgvastgoedsites die reeds in exploitatie zijn in Kokkola en daarnaast de ontwikkeling van 2 nieuwe projecten in Kangasala en Oulu. In totaal hebben de sites een capaciteit van 174 bewoners en 87 kinderen. Het gemiddelde huurrendement is ongeveer 7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

