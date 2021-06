AEX sluit licht lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht lager geëindigd. Bij een slotstand van 730,86 punten, daalde de AEX 0,3 procent. Daarmee lijken beleggers toe te werken naar een rustig einde van de maand en het tweede kwartaal. Aandelenmarkten zochten in juni nieuwe recordstanden op, maar deden een stapje terug na de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO. Met de zomer in aantocht blijven aandelen aantrekkelijker dan obligaties, volgens de marktkenner. De komende dagen blijft het sentiment vermoedelijk terughoudend, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. In april en mei viel de banengroei tegen. "Verschillende elementen kunnen dit enigszins vreemde verloop van de arbeidsmarkt verklaren..[...] Als deze tijdelijke fenomenen inderdaad dé verklaring zijn, dan is de kans klein dat er vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt een loon-prijsspiraal op gang komt", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Mocht het arbeidsaanbod echter een structurele klap hebben gekregen, dan kan het plaatje veranderen, volgens de econoom.



"Los van het concrete aantal nieuwe banen, zullen beleggers in het nieuwe rapport dus speuren naar de onderliggende tendensen op de arbeidsmarkt, om zo te achterhalen welke van de genoemde factoren dominant zijn", voorspelt Aben. Hij denkt echter dat het nog minstens twee à drie maanden zal duren voordat de arbeidsmarkt min of meer genormaliseerd is. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1930. Een vat West Texas Intermediate werd bijna een procent goedkoper en noteerde onder 74 dollar. Later deze week houdt de OPEC zijn maandelijkse vergadering met bondgenoten om te praten over de bestaande productie-afspraken. Bedrijfsnieuws Techfondsen als Besi, Adyen en ASMI gingen aan de leiding in de AEX, met winsten van 1,5 tot 3 procent. Kepler Cheuvreux zette Adyen op de kooplijst. Aandelen die gevoeliger zijn voor het economisch herstel stonden onder druk. ArcelorMittal verloor zo'n 3 procent, net als Shell, en Unibail-Rodamco-Westfield als hekkensluiter zelfs bijna 5 procent. Société Générale plakte een verkoopadvies op Unibail. NN Group heeft een bod uitgebracht op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Volgens Bloomberg gaat het om een bedrag van 740 miljoen dollar. Analisten reageerden positief. Het aandeel NN daalde licht. In de Midcap deden Corbion en InPost goede zaken met plussen van ruim 3 procent. Fugro en Air France-KLM daalden tot bijna 5 procent. Bij de kleine fondsen ging Accsys aan kop met een plus van bijna 3 procent. Wereldhave leverde bijna 4 procent in. Slotstanden De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden rond het slot in Amsterdam verdeeld, met een overtuigende plus voor de Nasdaq en minnen voor de Dow Jones index en S&P 500. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

