Fugro rondt desinvestering Seabed af

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft maandag de desinvestering van Seabed Geosolutions aan PXGEO Seismic Services afgerond. Dit maakte de bodemonderzoeker maandag bekend. Fugro sloot in maart dit jaar een bindende overeenkomst met PXGEO Seismic Services over de verkoop van Seabed voor een bedrag van 16 miljoen dollar in contanten. De desinvestering omvat de zogenoemde Ocean Bottom Node-inventaris en gerelateerde apparatuur en technologie, naast het orderboek en een "significant" aantal personeelsleden. De negatieve impact op het EBIT-resultaat als gevolg van herstructureringskosten en andere verplichtingen wordt ingeschat 10 miljoen euro. Dit is aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 8 tot 10 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

