DoorDash en Beyond Meat slaan handen ineen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash en Beyond Meat slaan de handen ineen met de introductie van een barbecueset. Dit meldden de twee Amerikaanse bedrijven maandag. Het gaat om een limited-edition grillset met benodigdheden om te barbecueën. Ook de Beyond Burger van Beyond Meat is onderdeel van dit pakket. De barbecuesets zijn exclusief verkrijgbaar op DashMart, de online supermarkt van DoorDash. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.