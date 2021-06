Wall Street richting verdeelde opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting voorzichtig van start. Richting de openingsbel noteerden de futures op de Dow Jones index en S&P 500 rond de slotstanden van vrijdag en koerste de Nasdaq af op een licht hogere opening. Sinds half mei zijn de Amerikaanse aandelenmarkten gestegen, gesteund door het robuuste economische herstel en monetaire en overheidsondersteuning. De zorgen over de oplopende inflatie en een mogelijk krapper monetair beleid van de Federal Reserve nemen echter toe. Dat geldt ook voor het verdere herstel van de Amerikaanse economie. "Er zit nog wel wat rek in het herstel en de groei is nog steeds sterk. Maar het momentum in de VS zwakt af dus economische data gaan er wat minder indrukwekkend uitzien, en dat kan reden zijn tot zorg", volgens marktstrateeg Frank Øland van Danske Bank. Danske Bank heeft zijn portefeuille Amerikaanse aandelen verkleind en meer Europese aandelen gekocht, omdat het economisch herstel daar nog steeds versnelt. De komende dagen is het sentiment vermoedelijk terughoudend, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport komende vrijdag. Afgelopen maand viel het banenrapport opnieuw tegen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, hoewel niet zo erg als in april. "De Amerikaanse banenmarkt heeft moeite om de banengroei te laten zien die in maart werd verwacht", aldus de analist. Toch zijn er voldoende vacatures. Hewson denkt dan ook dat de enorme steunprogramma's van de Amerikaanse overheid het voor een grote groep mensen niet aantrekkelijk maakt om op dit moment aan de slag te gaan. Als in september veel van deze steunprogramma's ten einde komen, zal dit zorgen voor een aantrekkende banengroei, voorziet Hewson. Verder is het wachten op de start van het cijferseizoen. De euro/dollar noteerde maandagmiddag licht lager rond 1,1915. Een vat West Texas Intermediate werd iets goedkoper en noteerde net onder 74 dollar. Later deze week houdt de OPEC zijn maandelijkse vergadering met bondgenoten om te praten over de bestaande productie-afspraken. Bedrijfsnieuws NN Group heeft een bod uitgebracht op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Volgens Bloomberg gaat het om een bedrag van 740 miljoen dollar. Metlife lijkt 0,5 procent hoger te openen. Tesla roept in China bijna 300.000 wagens terug vanwege een veiligheidsissue meet de cruise-control. Het gaat om exemplaren van de 3 en de Y. Van deze auto's zou meer dan 90 procent lokaal in China zijn geproduceerd. Tesla opent vermoedelijk licht hoger. De chipsector zal niet eerder dan in 2023 weer op een gezond niveau zitten, zo verwacht topman Pat Gelsinger van Intel. De economische heropleving na de coronacrisis leidt tot een sterke vraag naar chips, terwijl door alle lockdowns ook de digitalisering is versneld. Het aandeel Intel zal iets hoger openen. Didi, de Chinese concurrent van Uber, wil 288 miljoen Amerikaanse aandelen verkopen met een IPO in de VS. De aandelen zouden tussen de 13 en 14 dollar moeten kosten. Slotstanden De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag verdeeld gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent en bereikte daarmee een nieuw record van 4.280,70 punten. De Dow Jones index won 0,7 procent bij een slot van 34.433,84 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.360,39 punten, nipt onder het record van donderdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.