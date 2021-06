Valuta: zomerse rust nadert

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkten zijn rustig begonnen aan een week waarin de Amerikaanse banencijfers naar verwachting centraal zullen staan.

"Het is geen drukke dag", zei Stefan Koopman van Rabobank tegen ABM Financial News. De zomerse rust op de financiële markten lijkt in aantocht, wat ook tot uitdrukking komt in de lage standen van de impliciete volatiliteit: het is momenteel niet duur voor beleggers om zich te verzekeren tegen volatiliteit van de grote muntparen, omdat beleggers niet veel aanleiding zien voor marktonrust met grote koersbewegingen.

Het Britse pond staat iets hoger ten opzichte van euro, waarbij marktcommentatoren verwijzen naar het vertrek van de minister van gezondheidszorg Matt Hancock. Die werd tijdens de coronacrisis zoenend gefotografeerd met zijn assistente, en is na ophef hierover gewipt, aldus Koopman. Zijn opvolger Sajid Javid heeft gezegd dat hij de economie meer prioriteit wil geven dan de volksgezondheid, wat volgens marktvolgers zou betekenen dat de kans op nog een verlenging van de beperkende maatregelen is afgenomen.

De vraag is volgens Koopman of het de minister is die de mate van beperkingen zal bepalen, of het virus, waarvan een variant momenteel flink huishoudt in het VK.

Op economisch gebied is er deze week aandacht voor Duitse inflatiecijfers die hoger kunnen uitvallen dan verwacht, wat zou kunnen leiden tot speculatie over grotere druk op de Europese Centrale Bank om het monetaire beleid eerder te gaan verkrappen. Door diverse btw- en andere effecten geeft dit inflatiecijfer dit jaar overigens een onrustig beeld, merkte Koopman op.

Inkoopmanagersindices, banencijfers van ADP en andere relevante economische cijfers zullen deze week worden beoordeeld in het licht van hun betekenis voor het officiële Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Voor de euro/dollar voorziet Koopman eerder een verdere stijging van de dollar dan dat de euro weer boven de 1,20 dollar zal gaan bivakkeren.

Uitspraken van 'mindere goden' bij de Federal Reserve over mogelijke eerdere renteverhogingen, worden door de markt toch opgevat als een prelude op een draai die ook monetaire zwaargewichten bij de Fed, waaronder voorzitter Jerome Powell en Lael Brainard, naar verwachting zullen gaan maken op dit punt. Als dat gebeurt, is een situatie euro/dollar op de eerdere niveaus van 1,21-1,22 moeilijk meer voor te stellen volgens Koopman.