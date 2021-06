Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa stonden maandag onder druk. Rond het middaguur daalde de Stoxx Europe 600 index 0,2 procent. De Duitse DAX verloor 0,1 procent, de Franse CAC 40 daalde 0,4 procent en de Britse FTSE 100 leverde ook 0,4 procent in.

In Azië eindigden de beurzen in het rood, nu het aantal coronabesmettingen in dat deel van de wereld weer oploopt en landen als Thailand, Maleisië en ook Australië nieuwe maatregelen nemen om een grote uitbraak te voorkomen.

Daarnaast zijn beleggers voorzichtig nadat de indexen vorige week nog rond hun recordniveaus noteerden, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Nu we richting het eind van de maand gaan en het eind van het kwartaal, is het goed om te vermelden dat tot dusver in 2021 de aandelenmarkten vijf maanden achter elkaar zijn gestegen sinds de bescheiden verliezen in januari", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later deze week volgen de twee Amerikaanse banenrapporten die de markten in beweging kunnen zetten.

De euro/dollar noteerde maandag stabiel rond 1,1939. Een vat West Texas Intermediate werd iets duurder op 74,16 dollar. Later deze week houdt de OPEC zijn maandelijkse vergadering met bondgenoten om te praten over de bestaande productie-afspraken.

Bedrijfsnieuws

CEO Marco Gobbetti gaat na vijf jaar weg bij Burberry Group, omdat hij ander werk heeft gevonden waardoor hij meer bij zijn gezin in Italië kan zijn. Dat maakte het Britse modebedrijf maandag bekend. Gobbetti blijft naar verwachting tot eind dit jaar bij het bedrijf, dat op zoek gaat naar een opvolger. Het aandeel Burberry daalde 7,0 procent.

Nokia steeg 6,5 procent in Helsinki nadat Goldman Sachs een koopadvies op het aandeel plakte.

Het nieuwe verbod in Zuid-Afrika op de verkoop van alcohol als gevolg van het oplaaiende coronavirus is een tegenvaller voor de brouwers AB InBev en Heineken. Dit stelden analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Het aandeel Heineken noteerde maandag vlak op 103,15 euro en AB InBev dook 0,5 procent in het rood bij een koers van 62,75 euro.

De chipsector zal niet eerder dan in 2023 weer op een gezond niveau zitten, zo verwacht topman Pat Gelsinger van Intel. De economische heropleving na de coronacrisis leidt tot een sterke vraag naar chips, terwijl door alle lockdowns ook de digitalisering is versneld. Onder meer de automobielindustrie en fabrikanten van consumentenelektronica kampen met tekorten.

In Frankfurt stonden de aandelen van autofabrikanten als BMW en Daimler onder druk, met verliezen van 1 tot 2 procent.

In Parijs leverden Unibail-Rodamco-Westfield en ArcelorMittal tot 2 procent in. Unibail werd door Société Générale op de verkooplijst gezet.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een verdeelde opening voor Wall Street. De Dow Jones index en S&P 500 koersen af op een opening rond de slotstanden van vrijdag. De Nasdaq-future noteert licht hoger.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag verdeeld gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent en bereikte daarmee een nieuw record van 4.280,70 punten. De Dow Jones index won 0,7 procent bij een slot van 34.433,84 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.360,39 punten, nipt onder het record van donderdag.