Beursblik: Zuid-Afrikaanse alcoholban raakt InBev harder dan Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Het nieuwe verbod in Zuid-Afrika op de verkoop van alcohol als gevolg van het oplaaiende coronavirus is een tegenvaller voor de brouwers AB InBev en Heineken. Dit stelden analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

"Zoals ik al had gewaarschuwd is de situatie verslechterd", zei president Cyril Ramaphosa zondag.

Volgens de Africa Centres for Disease Control and Prevention is de derde coronagolf inmiddels gaande op het Afrikaanse continent.

Vooral de komst van de Delta variant van het coronavirus maakt Ramaphosa erg voorzichtig, gezien de alarmerende ontwikkelingen van deze variant in India.

Eén van de maatregelen is dat er gedurende twee weken een verbod komt op de verkoop van alcohol, zowel in de horeca als in de supermarkt.

Dat is bepaald geen opsteker, concludeerde analist Wim Hoste van KBC Securities. "Twee stappen voorwaarts, één stap terug in Zuid Afrika", aldus analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux tegen ABM Financial News.

Volgens Withagen heeft AB InBev hier uiteindelijk meer last van dan Heineken, omdat Zuid-Afrika relatief belangrijker is voor de Belgische brouwer.

Bij AB InBev omvat Zuid Afrika ongeveer 5 procent van het operationeel resultaat, en bij Heineken maar circa 2 procent, aldus de analist. "Het is wel interessant om te zien dat Zuid-Afrika na de vorige volledige lockdown in januari snel hersteld is; februari en maart waren prima maanden. Ik begrijp dat het tweede kwartaal tot nu toe ook behoorlijk sterk moet zijn geweest, met natuurlijk een eenvoudige vergelijkingsbasis", aldus Withagen.

In het tweede kwartaal van 2020 waren er twee maanden van lockdown.

Over 14 dagen wordt de situatie door de Zuid-Afrikaanse regering opnieuw bekeken en wordt beoordeeld of de maatregelen weer versoepeld kunnen worden.

Het aandeel Heineken noteerde maandag vlak op 103,15 euro en AB InBev dook 0,5 procent in het rood bij een koers van 62,75 euro.