Beursupdate: klein verlies op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan. De AEX daalde 0,3 procent naar 731,31 punten. "Beleggers laten zich al een tijdje niet meer leiden door het coronanieuws en richten zich vooral op de heropening van de economieën. Zij houden daarbij scherp in de gaten wat de volgende stappen zijn van de centrale bankiers", aldus Simon Wiersma van ING. "Beleggers hopen dat de geldkraan nog niet snel zal worden dichtgedraaid", merkte de investment manager van ING op, tevens wijzend op de nieuwe recordkoers die de S&P 500 vrijdagavond in de boeken zette. Beleggers zijn verder in afwachting van nieuwe impulsen die de markten richting kunnen geven. Dat zullen vermoedelijk de halfjaarcijfers worden. De beursagenda is vandaag leeg. Beleggers hebben echter een drukke macroweek voor de boeg met vrijdag het Amerikaanse banenrapport. "Bij tegenvallende cijfers blijft de geldkraan van de Fed nog gewoon open staan", aldus Wiersma. Afgelopen maand viel het banenrapport opnieuw tegen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, hoewel niet zo erg als in april. "De Amerikaanse banenmarkt heeft moeite om de banengroei te laten zien die in maart werd verwacht", aldus de analist. Toch zijn er voldoende vacatures. Hewson denkt dan ook dat de enorme steunprogramma's van de Amerikaanse overheid het voor een grote groep mensen niet aantrekkelijk maakt om op dit moment aan de slag te gaan. Als in september veel van deze steunprogramma's ten einde komen, zal dit zorgen voor een aantrekkende banengroei, voorziet Hewson. De euro/dollar handelde op 1,1940. Olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging Adyen aan de leiding met een koerswinst van één procent. Kepler Cheuvreux volgt het aandeel voortaan en gaf een koopadvies af voor de Amsterdamse betaalspecialist met een koersdoel van 2.400 euro. Databedrijven Wolters Kluwer en Relx vonden het groen eveneens, waarbij Relx profiteerde van een koersdoelverhoging door UBS. NN steeg 0,2 procent nadat de verzekeraar bevestigde dat het inderdaad een bod uitbracht op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Voor KBC Securities aanleiding om het koersdoel te verhogen naar 43,00 euro. Tot de grootste dalers behoorden de financials ING en Aegon met verliezen van 1,4 en 1,3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield tekende voor een koersverlies van 1,4 procent. Société Générale gaf een verkoopadvies voor Unibail af. De analisten van Société zagen hun zorgen over de leegstand bij Unibail eerder deze maand bevestigd door een bezoek aan twee winkelcentra van Unibail in Londen. ArcelorMittal verloor 1,5 procent. In de AMX ging koffiebedrijf JDE Peet’s 1,7 procent hoger. Corbion won 1,4 procent. Fugro en ABN AMRO verloren 2,3 en 2,6 procent. Bij de smallcaps ging Ajax aan de leiding met een koerswinst van 1,7 procent. Vivoryon won 1,2 procent. Wereldhave werd 0,9 procent goedkoper. Bij de lokaal genoteerde aandelen viel Brill op met een koerswinst van 7,9 procent en daalde Lavide 5,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

