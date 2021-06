Nieuw alcoholverbod Zuid-Afrika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zuid-Afrikaanse regering heeft voor de komende twee weken een nieuw alcoholverbod uitgevaardigd vanwege corona. "Zoals ik al had gewaarschuwd is de situatie verslechterd", zei president Cyril Ramaphosa zondag. "Samen met veel andere landen in Afrika ziet Zuid-Afrika een massale heropleving van [het aantal corona] infecties", aldus de president. Volgens de Africa Centres for Disease Control and Prevention is de derde coronagolf inmiddels gaande op het Afrikaanse continent. Vooral de komst van de Delta variant van het coronavirus maakt Ramaphosa erg voorzichtig, gezien de alarmerende ontwikkelingen van deze variant in India. "Wij maken ons zorgen over de snelle verspreiding van deze variant", aldus de president zondag. Al met al voldoende reden voor extra maatregelen, concludeerde Ramaphosa. Eén van de maatregelen is dat er gedurende twee weken een verbod komt op de verkoop van alcohol, zowel in de horeca als in de supermarkt. Verder zijn alle bijeenkomsten verboden en bij begrafenissen mogen niet meer dan 50 bezoekers aanwezig zijn. Ook komt er een avondklok van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's ochtends. Over 14 dagen wordt de situatie opnieuw bekeken en wordt beoordeeld of de maatregelen weer versoepeld kunnen worden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.