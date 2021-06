'Britse toezichthouder doet Binance in de ban' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse financiële toezichthouder heeft cryptovalutabeurs Binance op de zwarte lijst geplaatst, omdat het bedrijf de regels voor het controleren van klanten op witwassen niet naleefde. Dat meldt de Financial Times. De Financial Conduct Authority gelastte Binance afgelopen weekend zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te staken, voor zover die onder toezicht staan. Het is één van de zwaarste sancties die de waakhond tot nu toe oplegde in de snelgroeiende branche van de cryptomunten. Binance Markets Limited, de Britse divisie van de cryptovalutabeurs, moet voor woensdagavond al zijn reclame-activiteiten staken. Ook moet het bedrijf op zijn website waarschuwen dat het geen activiteiten mag uitoefenen die onder toezicht staan. Het is een zware slag voor Binance, dat naar eigen zeggen meer dan 1,4 miljoen transacties per seconde faciliteert. Het bedrijf werd vier jaar geleden opgericht door de Chinees-Canadese software-ontwikkelaar Changpeng Zhao, bijgenaamd CZ, die volgens Forbes inmiddels goed is voor 1,9 miljard dollar dankzij de cryptomarkt. De holding is geregistreerd op de Kaaiman-eilanden. Vorige week waarschuwde de Japanse toezichthouder al dat Binance daar zonder marktvergunning actief is. Ook de Indiase autoriteiten zijn een onderzoek naar het bedrijf gestart, terwijl ook de Amerikaanse en Duitse toezichthouders druk zouden uitoefenen. Binance zou zijn vergunningsaanvraag op 17 mei hebben ingetrokken na intensief overleg met de FCA, volgens de Britse zakenkrant.



Een week geleden liet dagblad The Times zien dat je een Binance rekening kunt openen onder een valse naam, adres en postcode en er cryptovaluta kunt kopen met verschillende bankgegevens. De bank TSB schrok zo van het aantal klanten dat geld verliest aan fraudeurs met Binance rekeningen, dat ze het gebruik via cryptobeurzen niet meer wilde toelaten, meldde het FT. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.