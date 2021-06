AEX start handelsweek vermoedelijk vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met een bescheiden winst, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend niet van hun plaats komen.

Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis nog 2 procent hoger op een slotstand van 733,14 punten. Daarmee noteert de hoofdindex circa 3 punten onder de hoogste stand ooit.

De internationale effectenmarkten wisten afgelopen week de rentevrees van zich af te schudden. Wel realiseren beleggers zich dat de Amerikaanse rente waarschijnlijk eerder wordt verhoogd dan aanvankelijk gedacht, maar op korte termijn verandert er nog niets. Economieën komen ondertussen weer op stoom nu de coronamaatregelen in hoog tempo worden versoepeld.

Beleggers op Wall Street hadden het vizier vrijdagavond opwaarts gericht, na onder meer nieuws over een infrastructuurdeal van president Joe Biden en een aantal Amerikaanse senatoren, maar de koersuitslagen bleven beperkt. De S&P 500 won 0,3 procent en de hoofdindex sloot daarmee de handelsweek af op de hoogste stand ooit.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de de PCE kernprijsindex, voor de Federal Reserve een belangrijke inflatie-indicator, in mei op jaarbasis is uitgekomen op 3,4 procent, tegen 3,1 procent in april. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 1,55 procent.

Toch lijken beleggers vooralsnog te geloven in het verhaal van Fed-voorzitter Jerome Powell, dat de inflatoire druk tijdelijk is, gelet op de recordstanden op de aandelenmarkten.

Ook de olieprijs zat afgelopen week in de lift met een winst voor de Amerikaanse olie-future van 3 procent op weekbasis op 74,05 dollar per vat. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten verenigd in OPEC+, praten donderdag over de huidige productie-afspraken om te bepalen of die moeten worden aangepast. Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie ondertussen hard toeneemt.

Dat laatste is volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group dan ook de reden dat de olieprijs verder stijgt. "De mondiale vraag is groter dan het aanbod." Flynn rekent er zelfs op dat de vraag naar olie volgend jaar op een recordniveau uitkomt. "Het sneue is dat we dan mogelijk niet de capaciteit hebben om hieraan te voldoen", aldus de analist.

In Azië nemen beleggers vandaag een rustdag en de hoofdindices komen vanochtend amper van hun plaats. Ook het muntpaar euro/dollar maakt een pas op de plaats op 1,1924.

De macro-economische agenda is vandaag leeg.

Bedrijfsnieuws

NN Group bracht een bod uit op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Volgens persbureau Bloomberg zou met de overname 740 miljoen dollar gemoeid zijn.

SBM Offshore rondde de projectfinanciering voor FPSO Prosperity af. Het gaat om een bedrag van 1,05 miljard dollar dat gedurende de bouw van de FPSO gefaseerd zal worden opgenomen.

Bart-Jan van Genderen is per 25 juni 2021 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van DPA.

Ajax bereikte overeenstemming met KRC Genk over de transfer van Carel Eiting naar de Belgische club.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,3 procent en bereikte daarmee een nieuw record van 4.280,70 punten. De Dow Jones index won 0,7 procent bij een slot van 34.433,84 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.360,39 punten.