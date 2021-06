Beleggers kijken weer uit naar banenrapport VS

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers maken zich op voor een drukke macroweek.

De bedrijfsagenda is nog leeg, in aanloop naar het cijferseizoen, dat over een paar weken zal losbarsten.

Uit de VS komen nog wel een paar cijfers. Beleggers in Heineken zullen woensdag met een half oog kijken naar de cijfers van Constellation Brands en wie interesse heeft in halfgeleiders, zal zeker letten op wat Micron Technology halverwege de week te zeggen heeft.

De macro-agenda is maandag leeg, maar dinsdag staan er allemaal vertrouwenscijfers op de rol. Ook zal de markt letten op de Duitse inflatie.

Halverwege de week zijn er ook weer inflatiecijfers, ditmaal uit Frankrijk en de gehele eurozone. Verder is er onder meer een Brits groeicijfer en de Duitse werkloosheid. Ook wordt het banenrapport door loonstrookjesverwerker ADP gepubliceerd, een opmaat naar het officiële banencijfer uit de VS op vrijdag.

Afgelopen maand viel het banenrapport opnieuw tegen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, hoewel niet zo erg als in april. "De Amerikaanse banenmarkt heeft moeite om de banengroei te laten zien die in maart werd verwacht", aldus de analist. Toch zijn er voldoende vacatures. Hewson denkt dan ook dat de enorme steunprogramma's van de Amerikaanse overheid het voor een grote groep mensen niet aantrekkelijk maakt om op dit moment aan de slag te gaan. Als in september veel van deze steunprogramma's ten einde komen, zal dit zorgen voor een aantrekkende banengroei, voorziet Hewson.

Donderdag 1 juli is er weer aandacht voor de inkoopmanagers uit de industrie. Verder is er een werkloosheidscijfer uit de eurozone en de wekelijkse steunaanvragen uit de VS staan ook op de rol. Verder zullen oliehandelaren nauwlettend kijken wat de OPEC+ te zeggen heeft.

De week wordt afgesloten met de Duitse detailhandelsverkopen en naast het Amerikaanse banenrapport staan er ook in de VS een handelsbalans en de fabrieksorders geagendeerd.