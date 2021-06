DPG en Rossel kopen RTL Belgie - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DPG Media en Rossel hebben een akkoord bereikt over de overname van RTL België. Dit schreef De Tijd. Daarvoor leggen de twee kopers circa een kwart miljard euro op tafel, aldus de zakenkrant, en klopten zij Antenna uit Griekenland en een consortium rond IPM, onder meer bekend van La Libre. DPG Media is in België onder meer actief met VTM en Het Laatste Nieuws en in Nederland met titels als AD en Nu.nl. Rossel is de eigenaar van Le Soir en medeaandeelhouder van het Belgische Mediafin. Afgelopen week werd al bekend dat RTL Nederland fuseert met Talpa van de Nederlandse miljardair John Mol, die we kennen van tv-shows als The Voice en Big Brother. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

