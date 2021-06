AEX nadert recordstand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week aardig hersteld en wist weer dicht in de buurt te komen van zijn recente record van 734,89 punten. Bij een slot van 733,14 punten op vrijdag steeg de AEX deze week zo'n 2 procent. Vorige week sloot de AEX op 719,63 punten, toen een verlies op weekbasis van 1,2 procent.

De markten kwamen afgelopen week bij van de 'taperstorm' die ontstond na uitspraken van de Federal Reserve over het te voeren monetaire beleid.

Vorige week werd duidelijk uit de dot plot van de Fed, dat in 2023 twee renteverhogingen worden verwacht, waar dat eerder niet voor 2024 zou gebeuren. Vervolgens deed Fed-bestuurder James Bullard nog een duit in het zakje door te stellen dat de rente al in 2022 verhoogd kan worden.

Diverse andere leden van de Fed, onder wie voorzitter Jerome Powell, blijven ondertussen volhouden dat de oplopende inflatie van tijdelijke aard is, hoewel er ook wel wat geluiden klinken van beleidsmakers die verwachten dat het langer duurt voor de inflatie weer afzwakt.

"Beleggers schudden de opmerkingen van haviken binnen de Fed van zich af en lijken zich in plaats daarvan te focussen op de boodschap van voorzitter Powell dat de inflatoire druk tijdelijk is en dat de Fed nog ver verwijderd is van het verhogen van de rente", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bank of England meer dovish dan verwacht

Van de Bank of England werd voorafgaand aan het rentebesluit verwacht dat het wellicht het spoor van de Fed zou volgen en ook zou gaan hinten op eventueel taperen. Dat gebeurde niet.

De belangrijkste beleidsrente bleef eerder deze week conform de verwachting staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties.

Van de negen beleidsmakers stemde er één tegen het handhaven van het programma. Bekend is dat hoofdeconoom Andy Haldane voor vervroegde afbouw van het opkoopprogramma is, maar hij kreeg er geen medestanders bij.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe was dat onveranderde stemgedrag van het beleidscomité een dovish signaal voor de markt.

"De BoE is meer optimistisch over economisch herstel, maar dit leidde niet tot een signaal voor het eerder afbouwen van het QE-programma", aldus Sammani.

Europese aandelen kunnen verder stijgen

Ondanks de rentevrees is er ruimte voor Europese aandelen om in de tweede helft van 2021 verder te stijgen, volgens Esty Dwek, Global Markets Strategist bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers.

Dit komt door "sterke fundamentals in combinatie met een goedlopend vaccinatieprogramma, ondersteunend monetair en overheidsbeleid en een opleving van de bedrijfswinsten", aldus de marktkenner.

Dwek waarschuwt wel dat beleggers niet overmoedig moeten worden "nu aandelenmarkten al enige tijd goed presteren en optimisme relatief standaard is geworden."

Inkoopdata sterk

Uit het sentiment onder inkopers bleek deze week dat de eurozone in het snelste tempo in 15 jaar groeit. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg van 57,1 naar 59,2.

"De eurozone is booming", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit. Hij wees erop dat de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. En de vaccinatieprogramma's vorderen steeds verder. De data die deze week verschenen wijzen volgens Williamson op een "indrukwekkende groei" van het bruto binnenlands product in de eurozone in het tweede kwartaal. En het derde kwartaal belooft volgens de econoom nog beter te worden.

Het is echter ook steeds moeilijker om aan de vraag te voldoen, benadrukte Williamson, door tekorten aan grondstoffen en personeel. En dat zorgt volgens de econoom voor een oplopende inflatie in de komende maanden.

In de VS was in juni sprake van een lichte vertraging van de economische activiteit. Volgens Williamson is dit het gevolg van capaciteitsproblemen en niet omdat het economisch herstel afzwakt.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1975 en daarmee op weekbasis bijna een procent hoger. Een vat WTI-olie werd zo'n 3 procent duurder bij een prijs van 73,75 dollar per vat op vrijdag. Komende week komt OPEC+ bijeen om te praten over de geldende productieafspraken.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ArcelorMittal deze week aan kop met een winst van ruim 9 procent, terwijl Royal Dutch Shell dik 5 procent steeg. Prosus was hekkensluiter, met een verlies van zo'n 3 procent. Jefferies sprak van bemoedigende resultaten. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in de cijfers.

Heineken steeg deze week meer dan 4 procent na fanmail van diverse analisten. Ook breidde de brouwer het belang in United Breweries uit naar 61,5 procent.

Galapagos daalde bijna 5 procent op weekbasis in de AMX. Chief scientific officer Piet Wigerinck vertrekt later dit jaar bij Galapagos. Alfen was koploper in de Midcap en steeg dik 7 procent.

GrandVision sloot de rij met een verlies van bijna 9 procent. De optiekketen verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. GrandVision zou wel degelijk materiële inbreuk hebben gemaakt op haar verplichtingen in het kader van de ondersteuningsovereenkomst die werd gesloten in verband met de overname door Essilor. Hierdoor kan Essilor besluiten af te zien van de overname van GrandVision. Gezien de logica van een overname en alle reeds verkregen goedkeuringen, denkt KBC Securities dat Essilor zal aandringen op het heronderhandelen over de voorwaarden.

HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, verloor deze week bijna 6 procent.

In de AScX won Accsys bijna 8 procent na het bekendmaken van cijfers. Ordina steeg zo'n 2 procent na het presenteren van nieuwe doelstellingen op zijn beleggersdag. Die nieuwe doelen waren volgens ING geen grote verrassing, waarbij met name de margeverwachting mager leek.

Vivoryon verloor na een kwartaalupdate 3,5 procent. Het biotechbedrijf heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de kosten en het verlies zien oplopen in vergelijking tot een jaar eerder.

Het lokaal genoteerde Neways steeg 8 procent bij een slot van 14,55 euro op vrijdag nadat bekend werd dat Infestos een overnamebod heeft gedaan op het bedrijf van 14,55 euro. Daarmee lijkt de investeringsmaatschappij VDL af te troeven, dat 13,00 euro per aandeel Neways biedt.

Lavide steeg bijna 7 procent deze week. Het bestuur van Lavide heeft tijdens een aandeelhoudersvergadering woensdag een ruim draagvlak gevonden voor plannen om in zee te gaan met Nederlandse Zorg Beheer bv, een beheerder van zorgcentra.