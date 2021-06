Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 74,05 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,0 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs zelfs 3 procent. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten praten volgende week donderdag over de huidige productie-afspraken om te bepalen of die moeten worden aangepast. Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie ondertussen hard toeneemt. Dat laatste is volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group ook de reden dat de olieprijs verder stijgt. "De mondiale vraag is groter dan het aanbod." Flynn rekent erop dat de vraag naar olie volgend jaar op een recordniveau uitkomt. "Het sneue is dat we dan mogelijk niet de capaciteit hebben om hieraan te voldoen", aldus de analist. Ook Eugen Weinberg van Commerzbank ziet momenteel een positief sentiment en prijsmomentum. Zelfs wanneer de OPEC en zijn bondgenoten volgende week besluiten om de productie sneller op te voeren, zal dit de oliemarkten vermoedelijk niet van de wijs brengen. Sterker nog, volgens Weinberg, zou een mogelijke toename van de productie met 500.000 vaten per dag vanaf augustus wellicht niet genoeg zijn omdat de markt met een tekort kampt dat in de tweede jaarhelft zelfs op kan lopen naar 1,4 miljoen vaten per dag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

