Wall Street verdeeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten noteren vrijdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,2 procent. De Dow Jones index won 0,7 procent en de Nasdaq ging 0,1 procent lager. Het beeld is vrijdag verdeeld, nadat de S&P 500 en Nasdaq donderdag nog hun all time highs wisten te aan te scherpen. Beleggers zijn voorzichtig optimistisch over de infrastructuurdeal van president Joe Biden en een aantal Amerikaanse senatoren, maar tegelijkertijd loopt de inflatie en daarmee de langlopende rente op. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de persoonlijke inkomens in mei met 2,0 procent zijn gedaald, terwijl de uitgaven stabiel bleven. De PCE kernprijsindex, voor de Federal Reserve een belangrijke inflatie-indicator, kwam op jaarbasis uit op 3,4 procent, tegen 3,1 procent in april. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 1,55 procent en noteerde daarmee op weekbasis 10 procent hoger. Toch lijken beleggers vooralsnog te geloven in het verhaal van Fed-voorzitter Jerome Powell, dat de inflatoire druk tijdelijk is. "Het overkoepelende verhaal dat uit de gebeurtenissen van deze week naar voren komt, is dat de opvattingen van de heilige drie-eenheid van Jay Powell, Richard Clarida en John Williams van de Fed waarschijnlijk het zwaarst wegen, en dus zal de Fed voorlopig niks aanpassen [in zijn beleid]", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Marktanalist Greg Valliere van AGF Investments keek naar de infrastructuurdeal die Biden sloot met een aantal senatoren van zowel de Republikeinse partij als de Democraten. "Het zal weken duren om alle details glad te strijken en dan zal de spanning stijgen. Zou dit 60 stemmen in de Senaat kunnen krijgen zonder fillibuster?", vroeg hij zich af. De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1931 terwijl een vat WTI-olie ruim een procent meer waard werd op 74 dollar. Bedrijfsnieuws Bankaandelen in de VS noteerden in het groen na de resultaten van een stresstest van de Federal Reserve. Volgens de Fed zijn de banken kapitaalkrachtig genoeg om een diepe recessie te doorstaan. Met het resultaat van de stresstest komt er een eind aan de beperkingen die vanwege de coronacrisis golden voor dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma's. Morgan Stanley, JP Morgan Chase en Bank of America stegen 1 tot 2 procent.



De Britse mededingingswaakhond is een onderzoek gestart naar de vraag of Amazon.com en Google neprecensies wel voldoende aanpakken. Amazon daalde 1,4 procent. Google-moeder Alphabet verloor 0,4 procent. Nike won ruim 14 procent, nadat de sportkledinggigant over het afgelopen kwartaal een recordomzet boekte van meer dan 12 miljard dollar. Verder verwacht Nike dat de omzet met meer dan 10 procent zal stijgen en de 50 miljard dollar aan verkopen zal overstijgen in dit lopende boekjaar. FedEx kwam donderdag nabeurs ook met sterke kwartaalcijfers hoewel de winst licht tegenviel. BlackBerry zag de omzet in het afgelopen kwartaal terugliepen, hoewel het verlies ook slonk. FedEx verloor 4 procent en BlackBerry zelfs 5 procent. Aandelen Virgin Galactic stegen liefst 34 procent na goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA om ruimtereizen aan te mogen bieden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.