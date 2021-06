Europese beurzen voorzichtig richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd. Bij een slot van 457,63 punten, steeg de Stoxx Europe 600 index 0,1 procent. De Duitse DAX steeg 0,1 procent tot 15.607,97 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,1 procent in de min op 6.622,87 punten en de Britse FTSE 100 won 0,4 procent tot 7.136,07 punten.

Analist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een glansloos herstel voor de aandelenmarkten in Europa na de dip van vorige week die werd veroorzaakt door de taperstorm van de Federal Reserve.

"Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de investeringen van de Europese landen veel minder omvangrijk zijn dan die in de VS", aldus Hewson. In de VS kondigde president Biden donderdagavond een akkoord aan over een infrastructuurplan dat wordt gesteund door zowel de Republikeinen als Democraten. Het plan moet nog wel door het Amerikaans Congres worden goedgekeurd.

Hewson zag verder dat aandelen in de reis- en vrijetijdssector wat onder druk stonden omdat de versoepelingen van reisbeperkingen door de Britse overheid wat tegenvallen. Aandelen als Ryanair, easyJet en TUI verloren ruim een procent.

Het Duitse consumentenvertrouwen liet over juli een flinke verbetering zien van 6,9 negatief naar 0,3 negatief, tegen een door economen verwachte 4,0 negatief.

De geldhoeveelheid van de eurozone steeg in mei wel, maar minder snel dan in april.

De euro/dollar noteerde op 1,1945. Een vat WTI-olie steeg een procent en handelde rond 74 dollar.



Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica overweegt een rechtszaak te starten tegen GrandVision, nadat de Nederlandse optiekketen een arbitragezaak verloor rond de overname van het bedrijf. Dit meldde Reuters vrijdag op basis van bronnen. Het aandeel EssilorLuxottica daalde licht. Grandvision verloor 0,8 procent.

In Parijs steeg het aandeel ArcelorMittal 2,6 procent. Safran was met een verlies van 1,5 procent daar de sterkste daler in de CAC 40.

In Frankfurt kreeg het aandeel Adidas er 6,4 procent bij na de goed ontvangen kwartaalcijfers van de Amerikaanse rivaal Nike. Het in Londen genoteerde JD Sports won 4,4 procent. Het aandeel MTU Aero was in de Duitse DAX de sterkste daler met een min van 1,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot hoger, met nieuwe tussentijdse records voor de S&P 500 en Nasdaq.