AEX licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met lichte winst gesloten. De AEX index steeg 0,1 procent tot 733,14 punten, terwijl de AMX een winst van 0,9 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,5 procent.

Het Damrak trok zich vrijdag in eerste instantie op aan het hogere slot op Wall Street donderdagavond, nadat de Amerikaanse president Joe Biden zei een akkoord te hebben bereikt over een grootschalig infrastructuurplan, maar zag in de loop van de handelsdag de winst grotendeels vervliegen.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets blijft voor de lange termijn bullish, maar voor de korte termijn voorziet hij een correctie van de AEX.

Van den Akker beschouwt de huidige ontwikkelingen nog steeds als het maken van een toppatroon, gevolgd door een correctie in het maken van een lange termijn hogere bodem. De komende dagen zijn cruciaal. "Dit gaat ons vertellen hoe de weken en zelfs maanden daarna er trendmatig uit gaan zien", zei de technisch analist voor de camera van ABM Financial News.

Klik hier voor: korte termijn correctie scenario AEX intact

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland voor juli sterk is verbeterd. De geldhoeveelheid in de eurozone is in mei minder hard gestegen. In mei groeide de maatschappelijke geldhoeveelheid, kortweg M3, met 8,4 procent, tegen een groei van 9,2 procent in april.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat de persoonlijke inkomens in mei met 2,0 procent zijn gedaald, terwijl de uitgaven ongewijzigd bleven. De PCE kernprijsindex steeg in mei op maandbasis 0,5 procent, na een plus van 0,7 procent in april. Op jaarbasis noteerde index 3,4 procent hoger, tegen een stijging met 3,1 procent in april.

"Hoewel de cijfers voor persoonlijke inkomens en bestedingen er misschien niet geweldig uitzien, is het onderliggende verhaal er één van huishoudens die er zeer goed voor staan", zei ING. "Nu de economie weer opengaat, zal de consumentenvraag de groei blijven stimuleren, maar de inflatiedreiging zal niet snel verdwijnen", aldus econoom James Knightley van ING.



Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juni gestegen, maar minder sterk dan eerder werd verondersteld. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 82,9 eind mei naar 85,5 eind juni. Een voorlopig cijfer wees nog een niveau van 86,4.

De euro/dollar noteerde op 1,1945. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1930 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,4 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door staalgigant ArcelorMittal met een winst van 2,6 procent, gevolgd door Aegon en Philips met winsten van respectievelijk 1,0 procent en 0,6 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 1,5 procent de sterkste daler. RELX verloor 1,1 procent. Adyen daalde 0,8 procent.

Heineken daalde 0,3 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde vrijdag wel het koersdoel voor Heineken van 79,00 naar 85,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies.

In de AMX ging Galapagos aan kop met een winst van 4,3 procent. Aperam steeg 1,7 procent. PostNL daalde 2,7 procent, terwijl Air France-KLM 0,8 procent verloor.

In de AScX won CM.com 2,6 procent. CM.com biedt nu Instagram Messaging aan voor bedrijven binnen zijn cloudoplossingen.

Vivoryon verloor na een kwartaalupdate 4,9 procent. Het biotechbedrijf heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de kosten en het verlies zien oplopen in vergelijking tot een jaar eerder.

Het lokaal genoteerde Fastned steeg 4,6 procent. Fastned is geselecteerd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) om vijf grote snellaadstations te realiseren op haar veelal langs hoofdwegen gelegen bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Financiële details werden niet gemeld.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.278,75 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.