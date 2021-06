Hoger kastekort Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Nederland heeft een hoger kastekort dan eerder gedacht, waarmee de financieringsbehoefte oploopt. Dit bleek vrijdag uit de schattingen op basis van de nieuwste prognoses ten aanzien van de overheidsfinanciën van het Centraal Planbureau. Het geschatte kastekort loopt op van 52,7 miljard naar 56,4 miljard euro, waarmee de financieringsbehoefte navenant oploopt naar een totaal van 114,8 miljard euro. De staat verhoogt het beroep op de kapitaalmarkt van 55 miljard naar 60 miljard euro, maar laat het beroep op de geldmarkt, dat wil zeggen schatkistpapier, intact, omdat de verwachte financieringsbehoefte een grote mate aan onzekerheid kent, waardoor de uiteindelijke financieringsbehoefte ook significant lager kan uitvallen. Voor het derde kwartaal heeft de staat vier veilingen in petto, waarvan één achtjarige lening die of op 14 of op 28 september wordt gehouden en waar het agentschap 3,0 tot 5,0 miljard euro mee wil ophalen. Drie andere leningen zullen worden heropend. Hiervoor moeten de doelvolumes nog worden bepaald. Normaal gesproken vinden de veilingen op de tweede en de vierde dinsdag van de maand plaats. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

