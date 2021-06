Amerikaanse futures wijzen op licht hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een licht hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend na de rally van donderdag vast, nadat de Amerikaanse president Joe Biden een omvangrijk infrastructuurplan aankondigde. De Dow steeg gisteren 300 punten, terwijl de S&P 500 en Nasdaq nieuwe records scoorden in reactie op het nieuws. "Een principeakkoord voor het zomerreces werd als een mogelijkheid gezien, maar zolang het pakket ligt te bakken in de zomerzon, zal het tot meer oppositie leiden", zei marktanalist Greg Valliere van AGF Investments. "Het zal weken duren om alle details glad te strijken en dan zal de spanning stijgen. Zou dit 60 stemmen in de Senaat kunnen krijgen zonder fillibuster?", vroeg hij zich af. De S&P 500 index ligt op schema om zijn beste week in meer dan twee maanden af te sluiten, te midden van een hernieuwd vertrouwen in de wereldwijde economische groei. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens en bestedingen inclusief een inflatiecijfer, gevolgd door het consumentenvertrouwen later op de dag. De euro/dollar noteerde op 1,1942. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1930 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent lager. Bedrijfsnieuws



De Britse mededingingswaakhond is een onderzoek gestart naar de vraag of Amazon.com en Google genoeg doen op neprecensies aan te pakken. Amazon steeg voorbeurs evenwel 0,3 procent. Alphabet noteerde 0,2 procent hoger. Nike steeg voorbeurs 12,2 procent, nadat de sportkledinggigant over het afgelopen kwartaal een recordomzet boekte van meer dan 12 miljard dollar. Ook liet de fabrikant weten te verwachten dat de omzet met meer dan 10 procent zal stijgen en de 50 miljard dollar aan verkopen zal overstijgen in dit lopende boekjaar, dat in juni startte. Eli Lilly vraagt goedkeuring aan de FDA voor een medicijn tegen Alzheimer. Het aandeel won voorbeurs 0,3 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent hoger op 4.266,49 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het groen op 34.196,82 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.369,71 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

