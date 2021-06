Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager in afwachting van nieuwe impulsen in een markt die zich voorlopig niet al te druk maakt over een renteverhoging, al is het maar, omdat deze inmiddels goeddeels is ingeprijsd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 454,80 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,2 procent naar 15.568,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 6.619,51 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,1 procent naar 7.114,86 punten.

Het Duitse consumentenvertrouwen liet over juli een flinke stijging zien van 6,9 negatief naar 0,3 negatief, tegen een door economen verwachte 4,0 negatief.

De geldhoeveelheid van de eurozone steeg in mei wel, maar minder snel dan in april.

Vanmiddag volgen de persoonlijke inkomens en bestedingen van de Amerikanen over mei met daarin de inflatiecomponenten. Op jaarbasis wordt zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen rekening gehouden met een inflatie van 3,4 procent tegen 3,1 procent in april op jaarbasis.

Het definitieve consumentenvertrouwen van de Amerikanen over juni zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan volgt in de tweede helft van de middag. In die cijfers zit ook een voorspelling voor de inflatie voor de komende twaalf maanden en de komende vijf jaar.

Spreker is vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Boston Eric Rosengren.

Olie noteerde vrijdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 73,00 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 75,28 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1940. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1939 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1935 op de borden.



Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica overweegt een rechtszaak te starten tegen GrandVision, nadat de Nederlandse optiekketen een arbitragezaak verloor rond de overname van het bedrijf. Dit meldde Reuters vrijdagochtend op basis van bronnen. De koers van het aandeel EssilorLuxottica noteerde 0,1 procent lager. Het aandeel Grandvision zag de koers 0,4 procent dalen.

In Parijs steeg het aandeel ArcelorMittal met ruim 3 procent. Safran was met een verlies van 1,5 procent daar de sterkste daler.

In Frankfurt kreeg het aandeel Adidas er 5,2 procent bij na de goed ontvangen kwartaalcijfers van de Amerikaanse concurrent Nike. Het in Londen genoteerde JD Sports won 3,8 procent. Het aandeel MTU Aero was in Frankfurt de sterkste daler met een min van 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,6 procent bij een recordslot van 4.266,49 punten en de Nasdaq ging 0,7 procent hoger bij een all time high slot van 14.369,71 punten. De Dow Jones index won 1,0 procent tot 34.196,82 punten.