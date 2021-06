Wereldhandel licht gestegen in april

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldhandelsvolume is in april toegenomen ten opzichte van maart. Dit meldde het Centraal Planbureau vrijdag in zijn Wereldhandelsmonitor.

In april stegen de wereldhandelsvolumes met 0,5 procent op maandbasis, na een stijging van 2,3 procent in maart. Daarmee was het cijfers voor maart iets gunstiger dan de eerder gemelde stijging van 2,2 procent.

De wereldwijde industriële productie steeg in april met 0,2 procent, wat gelijk was aan de voorgaande maand.

Met name de stijging van de uitvoer in China in april met 3,8 procent sprong in het oog. In opkomend Azië en Japan steeg de uitvoer met respectievelijk 4,5 procent en 2,5 procent. In Latijns-Amerika was sprake van een krimp met 3,2 procent.

De Chinese invoer steeg met 4,6 procent, terwijl in Japan zelfs sprake was van een stijging met 9,1 procent. In Latijns-Amerika was sprake van een krimp van 8,5 procent.

De handel in de VS en de eurozone liet in april weinig verandering zien.