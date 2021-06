Bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 734,40 punten.

Analist Michael Hewson van CMC Markets zag dat ook andere Europese beurzen groen kleurden, nadat er in de Verenigde Staten een nieuwe infrastructuurdeal werd gesloten.

Een groep Amerikaanse senatoren is het eerder deze week tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis eens geworden over een raamwerk voor de omvangrijke infrastructuurplannen van president Joe Biden.

De deal zoals deze er nu ligt betreft een zogeheten bipartisan-overeenkomst van een beperkte groep Democratische en Republikeinse senatoren. De omvang van deze overeenkomst is volgens Hewson 579 miljard dollar, hetgeen volgens hem een stuk minder is dan waar de Democraten op rekenden. "Maar het is nog steeds een goede aanvulling op alle andere steunpakketten van de laatste zes maanden", aldus de analist. "Hoewel het een welkome overeenkomst is, is er nog een lange weg te gaan." Het plan moet nog in het Congres in stemming worden gebracht.

Als gevolg van het "sterke slot" op Wall Street donderdagavond, koersten de Europese beurzen volgens Hewson vanochtend in het groen.

Verder ligt de focus vandaag vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer over mei. "Een verdere stijging van de inflatie, kan opnieuw de zorgen in de markt aanwakkeren dat de inflatie langer hoog kan blijven", aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend vlak op 1,1942. De olieprijzen stegen fractioneel.

Naast het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer hebben beleggers ook oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ArcelorMittal 2,6 procent. Philips klom daarnaast 0,9 procent. Heineken en Unibail verloren daarentegen 1,1 tot 1,8 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde vrijdag wel het koersdoel voor Heineken van 79,00 naar 85,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies.

In de AMX was Aalberts koploper met een stijging van 1,7 procent. PostNL verloor juist 1,4 procent en Basic-Fit 0,8 procent.

In de AScX won CM.com 5,4 procent. CM.com biedt nu Instagram Messaging aan voor bedrijven binnen zijn cloudoplossingen. Vivoryon verloor na een kwartaalupdate 2,7 procent. Het biotechbedrijf heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de kosten en het verlies zien oplopen in vergelijking tot een jaar eerder.

Het lokaal genoteerde Fastned steeg 4,6 procent. Fastned is geselecteerd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) om vijf grote snellaadstations te realiseren op haar veelal langs hoofdwegen gelegen bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Financiële details werden niet gemeld.