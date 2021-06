Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 79,00 naar 85,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies.

Analist Richard Withagen verhoogde het koersdoel, nadat hij de ramingen opwaarts bijstelde in aanloop naar de halfjaarresultaten van de brouwer in augustus. De ramingen voor de aangepaste operationele winst voor dit jaar werden met 7 procent verhoogd en met 3 tot 5 procent voor de jaren daarna. De coronapandemie zal in 2022 een minder grote rol spelen, maar Heineken krijgt wel te kampen met een sterkere kosteninflatie gezien de grondstoffenhedges minder gunstig zullen uitpakken.

"Andere drankproducenten rapporteerden een sterker dan verwacht herstel en we voorzien dat Heineken hetzelfde zal laten zien", aldus Withagen. Bovendien onderschat de consensus de impact op korte termijn van kostenbesparingen, zo is de analist van mening. Mede hierdoor schat Kepler de operationele winst in de eerste helft van 2021 10 procent hoger in dan waar de consensus op rekent.

Withagen verwacht een positieve boodschap van Heineken op het gebied van trends in de regio's die momenteel herstellen van de pandemie. Voor de meeste regio's is de vergelijkingsbasis makkelijk en profiteert de brouwer van een herstel van de horecasector, met uitzondering in Azië, dat nog steeds een flinke impact voelt van de coronacrisis.