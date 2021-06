BuzzFeed naar de beurs via SPAC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BuzzFeed is van plan om naar de Amerikaanse beurs te gaan via een zogeheten special purpose acquisition company. Dit maakte het Amerikaanse internetbedrijf in nieuws en entertainment vrijdag bekend. BuzzFeed wordt ingebracht bij 890 Fifth Avenue Partners om de stap naar de beurs te kunnen maken. SPAC 890 Fifth Avenue Partners, genoteerd aan de Nasdaq, heeft 288 miljoen dollar in kas, terwijl BuzzFeed zelf ook 150 miljoen dollar aan financiering zeker stelde. BuzzFeed wordt gewaardeerd op 1,5 miljard dollar en de transactie moet in het vierde kwartaal van dit jaar rond zijn. Als onderdeel van de transactie is het platform van plan om Complex Networks over te nemen, een mediabedrijf gericht op jongeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.