Groep Amerikaanse senatoren akkoord met infrastructuurplan Biden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een groep Amerikaanse senatoren is het eerder deze week tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis eens geworden over een raamwerk voor de omvangrijke infrastructuurplannen van president Joe Biden en daarmee ook over het prijskaartje van 1,2 biljoen dollar voor een periode van acht jaar en hoe dit te financieren. Om de plannen te bekostigen, wil de regering Biden expliciet het fiscale gat verkleinen. Daarmee wordt het verschil bedoeld tussen wat er aan belastingen betaald zou moeten worden en wat er daadwerkelijk wordt afgedragen. Verder moet er geld vrijkomen door fraudebestrijding in de arbeidsmarkt en de herbestemming van onbenutte fondsen. De deal zoals deze er nu ligt betreft een zogeheten bipartisan-overeenkomst van een beperkte groep Democratische en Republikeinse senatoren. Het plan moet nog in het Congres in stemming worden gebracht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

